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Кнут и пряник: Что Макрон пообещал взбунтовавшейся Франции

11 декабря 2018, 13:54  •  44 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон не стал откладывать в долгий ящик обещание обратиться к народу и выступил с речью в понедельник вечером, 10 декабря. Царьград анализирует, на что готов пойти глава государства ради прекращения беспорядков
Автор:
Курганов Дмитрий
Эммануэль Макрон объявил о введении во Франции чрезвычайного экономического и социального положения, а также выразил решительное неприятие проявления насилия по отношению к представителям правоохранительных органов. По его словам, тем людям, которые атаковали полицейских и жандармов, нет никаких оправданий.
Глава Пятой республики отметил, что понимает причины народного гнева, хотя так ли это на самом деле, у многих политиков и экспертов вызывает сомнения. Президент Франции признал, что за прошедшие с момента его избрания полтора года ему не удалось решить проблемы, которые накапливались в стране 40 лет, оправдывая это тем, что срок слишком маленький. Правда, народу объяснять это бесполезно. Рейтинг Макрона едва превышает 20%. Поэтому попытка свалить все на предыдущих правителей выглядит довольно жалко.
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Впрочем, не все так печально для действующего главы государства. Грядущие рождественские и новогодние праздники должны и без его усилий снизить градус напряженности. Однако президент Франции не стал тянуть с конкретными решениями и объявил о комплексе мер, которые будут приняты в связи со сложившейся ситуацией в стране. Часть из них в той или иной форме содержатся в требованиях протестующих. Так, на 100 евро с 1 мая 2019 года поднимается минимальная зарплата. В среднем по стране она достигнет 1300 евро.

Фото: www.globallookpress.com
Оплата за переработку не будет облагаться налогами. Эту меру французские власти намеревались вернуть с сентября будущего года. В 2012 году ее отменил Франсуа Олланд. На тот момент она действовала в течение пяти лет. Причем во Франции сверхурочным считается рабочее время свыше 35 часов в неделю. Таким образом, среднестатистический житель этой страны ежедневно работает на час меньше, чем гражданин России.

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