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КНР разделу не поддается: Си Цзиньпин пообещал "провал" любому, кто посягнет на Китай

20 марта 2018, 07:39  •  132 • Политика
Си Цзиньпин заявил, что любые попытки разделить Китай обречены на провал.
О том, что все попытки разделить Китай обречены на провал, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. В частности, он отметил в своем выступлении, что все действия, которые будут направлены на разделение Поднебесной, будут осуждены народом.
"У китайского народа есть твердая воля, полная уверенность и достаточная способность сорвать все действия по расколу страны, - сказал Си Циньпин. - Ни один сантиметр, ни один дюйм китайской территории не должен и не может быть отделен от Китая".

Напомним, ранее Си Цзиньпин единогласно переизбрали на пост лидера Китая. Позже он выступил со своей речью к народу.

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