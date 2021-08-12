КНР демонстрирует устойчивое восстановление экономики, тогда как США слабы

Китай стал лидером по темпам восстановления экономики после мирового финансового кризиса 2008 года, и сегодня он вновь ведет мир за собой. Восстановление его экономики после ковида набирает обороты, тогда как развитые страны все еще пытаются найти землю под ногами. К сожалению, это горькая пилюля, особенно для Соединенных Штатах, где демонизация Китая достигла эпических масштабов.

Эти два кризиса, конечно, разные. Уолл-стрит стала эпицентром новостей 2008 года, в то время как пандемия Covid-19 возникла на рынках Уханя. Но в обоих случаях стратегия реагирования Китая оказалась намного более эффективной, чем США. В течение пяти лет после начала кризиса 2008 года годовой рост реального ВВП в Китае составлял в среднем 8,6% (по паритету покупательной способности). Хотя это медленнее, чем стремительные (и неустойчивые) средние темпы роста в 11,6% за пять предыдущих лет, это в четыре раза превышало среднегодовой рост экономики США, которая прибавляла по 2,1% в год в посткризисный период.

Ответ Китая на пандемию намекает на сопоставимые результаты в предстоящие годы. Отчеты о ВВП предполагают быстрое возвращение к тенденции, существовавшей до Covid-19. Показатель роста реального ВВП на 4,9% в годовом исчислении не дает полного представления о самоподдерживающемся восстановлении, которое сейчас наблюдается в Китае. Последовательное измерение экономического роста на ежеквартальной основе и преобразование этих сравнений в годовые показатели (предпочтительная конструкция американских статистиков и политиков) дает гораздо более четкое представление о сдвигах в реальном времени в основной динамике любой экономики. Исходя из этого, реальный ВВП Китая рос на 11% в год в третьем квартале после роста на 55% после карантина во втором.

Примечательно сравнение с США. Обе экономики испытали сопоставимые спады, которые в США произошли на квартал позже. Последовательное (в годовом исчислении) падение Китая в первом квартале на 33,8% оказалось почти идентично сокращению в США на 31,2% во втором квартале. Основываясь на поступающих высокочастотных (ежемесячных) данных, так называемая оценка GDPNow Федеральной резервной системы оценивает последовательный рост реального ВВП США в третьем квартале примерно на 35%. Хотя это долгожданный и заметный отход от рекордного спада во время карантина, он примерно на 20 процентных пунктов меньше восстановления Китая и по-прежнему оставляет экономику США примерно на 3% ниже пика конца 2019 года.

Однако восстановление после локаута - это не настоящая история. Это похоже на эффект растянутой резинки - или, если использовать статистические термины, арифметический результат перезапуска экономики, которая только что подверглась беспрецедентной и внезапной остановке. Настоящее испытание наступает после отката, и именно здесь стратегия Китая имеет наибольшее преимущество.

Ответ Китая на Covid-19 позаимствовал страницу из сценария 2008-го года, когда он оградил свои финансовые рынки от токсичных последствий кризиса субстандартного кредитования. В то время цель была кристально ясна: устранить сам источник шока, а не побочный ущерб, который тот вызвал. Фискальный стимул в размере 4 трлн юаней (596,4 млрд долларов) в 2008–2009 годах сработал только потому, что Китай предпринял решительные действия по защите своих рынков от опасной финансовой инфекции.

Сегодняшний подход Китая аналогичен: сначала оградите своих граждан от ядовитого патогенного заражения с помощью драконовских мер общественного здравоохранения, направленных на сдерживание распространения болезни, а затем - и только потом - разумно используйте денежно-кредитную и фискальную политику. Это сильно отличается от подхода, принятого в США, где дебаты больше касаются использования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в качестве передовых инструментов, а не полагаются на дисциплинированные меры, направленные на сдерживание вирусов.

Это подчеркивает резкий контраст между стратегией Китая, ориентированной на Covid, и подходом администрации США, ориентированной на Америку. В Китае, в отличие от США, нет политического и общественного сопротивления маскам, социальному дистанцированию и агрессивному тестированию как обязательным нормам эпохи Covid-19. Между тем США находятся в разгаре очередной серьезной волны инфекции, в то время как Китай продолжает осуществлять оперативный и эффективный контроль над новыми заболеваниями. Ранее, например, около девяти миллионов жителей Циндао были протестированы всего за пять дней после относительно небольшой вспышки, затронувшей менее 20 жителей. Напротив, Дональд Трамп использовал свой собственный опыт заражения Covid-19 как некий извращенный знак смелости, а не как предупреждение о том, что может быть впереди.

В этом контексте впечатляющие результаты ВВП Китая еще более резко контрастируют с шатким состоянием экономики США. Продолжающийся кризис на рынке труда (страховые выплаты по безработице оставались выше 800000 по четырехнедельной скользящей средней, а национальный уровень безработицы в 7,9% все еще более чем вдвое превышает уровень 3,5% до пандемии) оставляет США позади. Экономика, ориентированная на потребителей, очень уязвима для отката. Альянс новой волны Covid-19 с возобновляющимися политическими дебатами по поводу нового пакета налоговых льгот эффективно нейтрализовало дух, который долгое время способствовал восстановлению экономики США.

Хотя последовательный (в годовом исчислении) рост Китая на 11,2% основывается на его резком откате после блокировки, некоторые сохраняющиеся признаки слабости очевидны в нескольких ключевых сегментах потребительских услуг, а именно в сфере путешествий, досуга и развлечений. Человеческая природа везде одинакова, даже в странах, где действуют агрессивные меры сдерживания. Для тех, кто не желает сосредоточиться на сдерживании, как США, длинная тень Covid-19 красноречиво свидетельствует о вездесущих опасностях двойной рецессии. Именно это и произошло в восьми из 11 последних рецессий в США. Контраст с самоподдерживающимся восстановлением Китая не может быть более разительным.