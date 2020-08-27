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Книга рекордов Гиннесса: в тренде – полная нелепица

27 августа 2020, 09:05  •  27 • Аналитика
© Фото : Guinness World Records
Идея создать авторитетный справочник о рекордах и уникальных явлениях возникла у директора пивной компании "Гиннесс" сэра Хью Бивера. Он поспорил с одним из приятелей о том, является ли золотая ржанка самой быстрой птицей в Европе или же фору ей даст шотландская куропатка. Через пару лет спор повторился, и господин Бивер решил сделать нечто такое, что станет железным основанием доказательств правоты для спорщиков. Ирландская компания, пиво которой продавалось в сотне тысяч пабов по всей Великобритании, и стала заказчиком справочника. Он должен был лежать в каждом из них, чтобы дискуссии решались с помощью знаний, а не кулаков. Поначалу так и было. Книга включала только выверенные научные факты. Но довольно быстро в ней стало появляться все больше курьезных и экстравагантных сведений.
© Фото : Guinness World Records
Айанна Уильямс, обладательница рекорда "Самые длинные в мире ногти на женских руках". Из нового издания "Книги рекордов Гиннесса"
Появились разделы о выигрышах в азартные игры и самых дорогих покупках, о рекордах по поеданию продуктов и распитию напитков, размерах тела и его трансформации. Эти причудливые факты, впрочем, мирно соседствовали с вполне серьезной информацией о достижениях в архитектуре, медицине и изобретательстве, с рекордными показателями, связанными с войнами и эпидемиями, а также о современных технологиях и прорывах в спорте. Но внимание почтенной публики со временем стало приковано не к строго научным данным, которые тоже могут поражать, а к человеческим чудачествам и даже диким выходкам.
© Фото : Guinness World Records
Художник Джей Си Шейтан со встроенной тату-машинкой. Из нового издания "Книги рекордов Гиннесса"
В этом смысле в Книге можно найти много бесполезного, но впечатляющего. А кое на что без специальной психологической подготовки лучше вообще не смотреть. Например, на обладательницу самых длинных ногтей на руках, самого пирсингованного мужчину, поедание огромного количества тараканов в минуту или "костюм" из сотен тысяч пчел, сидящих на пчеловоде (никакого удовольствия на его лице, кстати, не наблюдается). В справочнике можно узнать про свадьбу с самым большим количеством подружек невесты, забеге на 100 метров на четырех конечностях, самом тонком презервативе и самом длинном рукопожатии.
© Фото : Guinness World Records
Бенни Гарлем - обладатель самой высокой прически. Из нового издания "Книги рекордов Гиннесса"
Любители массовых акций могут "обогатить" свой багаж абсолютно бессмысленными знаниями о рекордсменах по самому большому числу голых людей на американских горках, рекорде по одновременному кручению хула-хупов, забеге в надувных костюмах сумоистов и масштабнейшей в истории человечества фотосессии в купальниках. А еще тут рассказано о самой длинной сигаре, самом крупном бокале, самой тяжелой луковице, самом большом количество свечей, задутых с помощью "пятой точки", самом сильном ударе в пах, разбитых головой сидениях унитазов и женщине, обнюхавшей невероятное количество ног и подмышек. И прочем самом, самом, самом. Разумеется, никакой практической пользы эти данные не имеют. Да и с точки зрения эстетики – ценность нулевая или отрицательная. Но нервы пощекотать можно. В общем, Книга рекордов Гиннесса в современном виде – это один большой хайп.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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