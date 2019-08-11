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Клюева и Королёва завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с трамплина

11 августа 2019, 20:39  •  62 • Украина
Российские спортсменки Ульяна Клюева и Виталия Королёва завоевали золото в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате Европы в Киеве.
 
© Максим Богодвид РИА Новости
 

Россиянки набрали в сумме 290,70 балла. Вторыми стали немки Лена Хенчель и Тина Пунцель (288,87), третье место заняли украинки Виктория Кесарь и Анна Письменская (287,37).

Сборная России лидирует в медальном зачёте турнира в Киеве, завоевав шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Чемпионат Европы завершится 11 августа.

Ранее Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина.

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