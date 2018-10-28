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Ключи от Москвы лежат в Бресте и Минске

28 октября 2018, 16:54  •  26 • Политика
Необходимо начинать разговор с того, что русские и белорусы — один народ и должны быть одной страной, потому как из белорусов пытаются приготовить палку, которая хоть ненадолго задержит бег русского колеса
Автор:
Холмогоров Егор
Некоторое время назад либеральная пресса начала буквально лопаться на тему статей-прогнозов о скором присоединении Белоруссии к России. Человек с говорящей фамилией Иноземцев рассуждает на сайте «Эха Москвы»: чтобы и дальше поддерживать в России «патриотический угар», Путину надо «оккупировать» целую страну, и эта страна — Белоруссия. В аналогичном формате высказался на «Росбалте» и Дмитрий Травин, почитаемый на Западе главным, не поверите, российским геополитиком: «Куда прыгнет Путин», не больше и не меньше. Хотя какое отношение к «прыжку» имеет Минск, не очень понятно. «Прыгнуть» — это, к примеру, на Кубу. Белоруссия — это в лучшем случае «шагнуть».
Насущность такого «шага» либеральные политологи связывают с необходимостью пересборки легитимности после 2024 года. Мол, вместо России Путин возглавит Союзное государство. Это какая-то форменная глупость. Все, что нужно сделать Путину в 2024 году, если страна будет развиваться хотя бы с той же динамикой, — это сказать: «Я остаюсь». Всевозможные «сроки» и ограничения — это знак колониальной зависимости России от Запада, искусственные уязвимости, встроенные в нашу систему, на которые можно воздействовать извне. Чем скорее мы от них избавимся без всякого лицемерия, тем лучше.
Во время визита президента России Владимира Путина в Белоруссию. Октябрь 2018 года. Фото: www.globallookpress.com
Срок власти Путина — это вопрос отношений его и Бога, а не электоральный процесс. Хотя сказанное не означает, что электоральный процесс не нужен на других уровнях, например, парламентском: чем скорее власть национального лидера будет расцеплена с грузом политических нахлебников, тем лучше.
Никакой «внутриполитической» интриги в белорусском вопросе, таким образом, нет. Зато есть мощная историческая задача воссоединения двух частей единого народа. Задача, которая никогда не отменялась и искусственно тормозилась либеральными элитами нашей страны. Лукашенко, некогда пришедшему к власти при единодушной народной поддержке под лозунгом «вместе с Россией», было, по сути, отказано в воссоединении. Вместо этого белорусского президента начали коррумпировать экономическими подачками, создававшими иллюзию так называемого «Белорусского чуда», которое состояло в том, что изнемогающая от нарастающей нищеты Россия поддерживала в Белоруссии среднесоветский уровень благополучия.
Однако по мере выхода России из кризиса это «чудо» оказалось ловушкой — сегодня уровень жизни в Белоруссии пугающе низкий по сравнению с Россией. Пересекая границу, откатываешься на 10-15 лет назад. Знаменитые «белорусские товары» легко находишь в Смоленске, Калуге, даже Новочеркасске, зато их невозможно найти в Витебске и Полоцке, в которых теперь полно вышиванок и портретов великих литовских князей. В небольших населенных пунктах бросаются в глаза очереди за продуктами.

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