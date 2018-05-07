Ключи от кабмина: Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Заседание нижней палаты парламента по этому вопросу пройдёт 8 мая. Глава ушедшего в отставку после инаугурации Путина правительства представит в Госдуме свою программу, а также ответит на вопросы депутатов. Перед пленарным заседанием Медведев встретится со всеми парламентскими фракциями. В КПРФ заявили, что не поддержат выдвинутую президентом кандидатуру. Также критическое отношение к претенденту высказали в «Справедливой России».

Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время встречи

Президент России Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны. Соответствующий документ глава государства направил в парламент после вступления в должность.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

После этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин провёл встречу с руководителями всех фракций, в ходе которой участники совещания обсудили процедуру. Кандидатура Дмитрия Медведева будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании — 8 мая.

При этом Володин сообщил журналистам, что в Госдуме ожидают приезда Владимира Путина на заседание нижней палаты парламента, поскольку участие в заседании президента или его представителя предполагается в соответствии с Конституцией.

По словам председателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольги Савастьяновой, рассмотрение кандидатуры Дмитрия Медведева будет единственным вопросом на повестке дня. Уточняется, что нижняя палата парламента должна принять решение по внесённой кандидатуре в течение недели.

Согласно принятому регламенту, кандидат на пост главы кабинета министров представит свою программу Госдуме, выступив с докладом в парламенте.

«Время по данному вопросу мы не ограничиваем, понимая, насколько это важно — представить свою позицию, видение по основным вопросам», — рассказала Савастьянова.

После выступления Медведева депутаты смогут задать ему интересующие их вопросы — по два от каждой фракции, представленной в Госдуме. После этого уже представители фракций смогут высказать свою позицию по предложенной кандидатуре, а затем Дума будет выносить решение, для принятия которого необходимо большинство голосов.

Савастьянова добавила, что в соответствии с регламентом голосование может проходить как тайно, с помощью бюллетеней, так и открыто. Предложение по форме голосования будет вынесено и рассмотрено в рамках пленарного заседания.

При этом источник Интерфакса в нижней палате парламента заявил, что голосование пройдёт в открытом режиме.

«Решение об открытом голосовании было принято сегодня на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с руководителями всех четырёх парламентских фракций», — заявил собеседник агентства.

Заседание Государственной думы РФ

© Государственная Дума РФ

«Есть свои вопросы»

Сообщается, что после внесения кандидатуры премьера — в понедельник вечером и во вторник утром — у всех фракций пройдут консультации с претендентом на должность главы кабмина.

«Мы прекрасно понимаем, что у каждой фракции есть свои вопросы и таких вопросов достаточно много. Поэтому после того, как кандидатура будет внесена в Государственную думу, со всеми фракциями у кандидата состоятся консультации», — заявила Савастьянова.

При этом в КПРФ уже заявили, что не намерены поддерживать выдвинутую главой государства кандидатуру Дмитрия Медведева. Зампред фракции Николай Коломейцев напомнил журналистам о негативной реакции КПРФ на доклад Медведева по итогам работы в 2012—2018 годах.

«Мы за две недели решение не меняем», — цитирует парламентария РИА Новости.

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что Коммунистическая партия негативно оценивает работу предыдущего кабмина.

«Пока можно говорить только об оценке той работы, которая проведена правительством прошлого состава... Оценки весьма негативные», — отметил Мельников.

«К работе правительства прошлого состава у нас претензий достаточно много, это известно, потому что при отчёте правительства, которое относительно недавно было в Госдуме, наша фракция и лидер фракции Геннадий Андреевич Зюганов оценили работу правительства весьма критично», — добавил депутат.

Критически отнеслись к кандидатуре Медведева и в «Справедливой России». Первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Михаил Емельянов заявил ТАСС, что эсеры, скорее всего, не поддержат предложенную кандидатуру.

«Настроения критические сохраняются. Скорее всего, мы либо проголосуем против, либо воздержимся. Маловероятно, что фракция поддержит кандидатуру Медведева», — заявил Емельянов.

Парламентарий добавил, что пока этот вопрос ещё не обсуждался предметно. Фракция окончательно определит свою позицию после консультаций с Медведевым, которые назначены на 8 мая в 12:00.

На момент публикации материала представители «Единой России» и ЛДПР не прокомментировали завтрашнее заседание и выдвинутую кандидатуру на пост премьера.

Правительство России ушло в отставку 7 мая после инаугурации президента России. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

«В соответствии со статьёй 116 Конституции Российской Федерации и статьёй 35 Федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации» правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте правительства.

После этого вновь избранный глава государства подписал указ «О сложении полномочий правительством Российской Федерации», в котором поручил членам кабмина выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий... постановляю правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 6 мая, Владимир Путин провёл в Кремле встречу с членами правительства, в ходе которой поблагодарил их за работу. Глава государства отметил, что прошедшие шесть лет были «насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарными событиями».

При этом, по его словам, за эти годы удалось добиться качественных изменений в экономике, социальной сфере, области обороны и безопасности, госуправлении, здравоохранении и образовании.

«Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева», — заявил глава государства.

Также президент назвал «уверенное повышение реальных доходов граждан» ключевой задачей правительства на ближайшие годы. По его мнению, для этого сейчас есть хорошая база. Аналогичные слова Путин произнёс и в своей речи на церемонии инаугурации.