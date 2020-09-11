«Ключевые вопросы стратегического партнёрства»: в Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи. Лидеры намерены обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений. Тем временем в США анонсировали санкции против Белоруссии, а также призвали Москву не оказывать поддержку Минску. Комментируя эти заявления Вашингтона, в Госдуме отметили, что РФ продолжит оказывать помощь соседней республике в рамках существующих соглашений.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 14 сентября встречу в Сочи, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Сообщается, что лидеры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества.

«Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — отметили в Кремле.

Ранее о предстоящей встрече Путина и Лукашенко также рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что подписания документов по итогам визита не планируется, однако возможно заявление для прессы по итогам встречи.

«Возможно, мы проинформируем вас об основных итогах этих переговоров, мы обязательно постараемся это сделать», — отметил Песков.

Сам Лукашенко заявил, что рассчитывает на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поставить «жирную точку» в деле реализации договорённостей, которых достигли премьеров двух стран. Белорусский лидер ранее отметил, что во время недавних переговоров двух правительственных делегаций с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минске достигнуты «очень хорошие договорённости».

«Мы работаем над их развитием. Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договорённостей, чтобы двигаться дальше. Конечно, ещё будет много вопросов, они всегда будут. Когда идёт сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

РИА Новости

© Валерий Шарифулин

Антибелорусские санкции США

На фоне анонса встречи лидеров России и Белоруссии первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что российские власти не должны поддерживать режим белорусского президента Александра Лукашенко.

«Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан», — приводит РИА Новости слова Бигана.

Он отметил, что такая линия поведения якобы несёт риски для Москвы.

«Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чём не обижен на Россию, против Москвы», — отметил он.

Наряду с этим Биган заявил о возможности введения секторальных санкций против Белоруссии. Впрочем, по его словам, на первом этапе речь пойдёт только о мерах против лиц, которых США считают «ответственными за насилие». Санкции будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки в Соединённые Штаты.

«Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет накладывать на белорусский народ «никаких дополнительных мер наказания», если только это не является «абсолютно необходимым» и не поддерживает «цели» США в Белоруссии.

Биган также выразил надежду, что российская сторона призовёт Лукашенко «уступить воле народа». Он отметил, что США придерживаются точки зрения, согласно которой народ Белоруссии «явно отверг» Лукашенко на выборах.

Комментируя сложившуюся вокруг Белоруссии ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что в республике не сработали схемы, опробованные в других странах.

«Белоруссия сегодня — это тот случай, когда дали осечку все технологии, которые воспроизводились в других странах: Ираке, Ливии, Украине. Белоруссия не пошла по сценарию, потому что там немножко другой менталитет», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Происходящие в республике процессы «вольно или невольно втягивают Россию», отметил Водолацкий.

«Россия всегда будет поддерживать белорусский народ, то есть Москва всегда будет выполнять свои обязательства в рамках Союзного договора, ОДКБ, и в рамках российско-белорусского сотрудничества», — сказал депутат.

Он пояснил, что речь в большей степени идёт не о помощи Лукашенко, а о создании стабильной ситуации и недопущении гражданской войны вроде той, что идёт сегодня на территории Украины.

Говоря о перспективе введения секторальных санкций против Белоруссии, политолог Иван Мезюхо назвал такой шаг США ожидаемым.

«Сразу после оглашения итогов голосования в Белоруссии было понятно, что Запад будет вводить ограничительные политические и экономические меры в отношении республики. Сначала казалось, что санкции будут иметь в основном персональный, демонстрационный характер, теперь же, вероятно, ограничительные меры будут носить не только персональный характер, но и экономический», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он предположил, что определённые ограничения могут ввести и против России под предлогом того, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Однако, как отметил Мезюхо, это не помешает развитию отношений между двумя странами.

«Интеграционные процессы между Россией и Белоруссией будут стремительно углубляться, и во многом те провокации, которые устроили иностранные кукловоды в Белоруссии, подталкивают Минск к тому, чтобы начать всестороннюю интеграцию с РФ», — заключил эксперт.

«Избегать украинского сценария»

О ситуации в Белоруссии также высказались в Европе. Чешский премьер Андрей Бабиш призвал избегать повторения «украинского сценария» в Белоруссии.

«Мы должны избегать украинского сценария. Белорусы должны принять решение о будущем своей страны», — цитирует РИА Новости слова Бабиша после встречи глав правительств стран «вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). Глава чешского правительства указал, что белорусы должны сами провести «свободные выборы».

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны «вишеградской группы» готовы ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии. Он уточнил, что речь идёт о пакете мер поддержки белорусских граждан, который будет представлен на ближайшем заседании Евросовета.