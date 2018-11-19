Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавских унионистов обвинили в работе на Москву
Стратегическое партнерство Украины и США: все простив России. Вечер с Соловьевым...
«Попытка политизировать проект»: в России ответили на заявления премьера Польши ...
Госдеп США объявил о намерении вытеснить российский газ из Австрии
Главная / В мире

Ключевые топ-менеджеры оставили Facebook из-за «условий войны» Цукерберга - WSJ

19 ноября 2018, 12:09  •  38 • В мире
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил топ-менеджерам компании, что она работает в «условиях войны» и управляться должна соответственно. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что новый метод Цукерберга создал непростую ситуацию внутри самой компании и выгнал ее топ-менеджеров на улицу.
Осведомленные источники сообщают, что такое заявление Цукерберг сделал еще летом, во время крупного собрания, на котором присутствовали 50 топ-менеджеров компании.
Так, Цукерберг заявил, что если в мирное время руководители могут «не спешить с принятием ответственных решений» и прислушиваться к коллегам, то сейчас компания, по словам Цукерберга, находится под сильным давлением инвесторов. А еще постоянное давление на корпорацию оказывают злопыхатели.
Также в корпорации выразили разочарование тем, как Facebook реагировал на критику, которая неоднократно сыпалась на компанию в этом году.
Помимо этого, издание отмечает, что такой подход Цукерберга уже создал непростую ситуацию внутри самой компании. И даже привел к отставке ключевых руководителей. Правда, кого именно, издание не называет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

38
Источник
Похожие новости
18 ноября 2018, 23:09
Макрон побил антирекорд собственной популярности
18 ноября 2018, 00:09
«На грани самоуправства»: в МИД РФ раскритиковали планы ОЗХО подписать меморандум о взаимопонимании по Сирии
19 ноября 2018, 12:09
Ключевые топ-менеджеры оставили Facebook из-за «условий войны» Цукерберга - WSJ

19 ноября 2018, 12:09
«Купаться можно прямо в номере»: На Канарских островах волны разбивают окна и сносят балконы
18 ноября 2018, 22:54
«Не стать игрушкой в руках больших держав»: Макрон заявил о попытках оттеснить Европу на второй план мировой политики
18 ноября 2018, 19:40
«Вашингтон диктует правила»: из-за спора Китая и США на саммите АТЭС возникли сложности в подписании итоговой декларации
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 13:09
Россия и Турция снова на грани столкновения
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российских Ми-17 в Афганистане
13 ноября 2018, 01:56
Маленький кусочек для большого Пети
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
16 ноября 2018, 10:54
Версия украинских журналистов: Петр Порошенко готовится к побегу из Украины
16 ноября 2018, 14:28
22 города без тепла - это не очень страшно
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.