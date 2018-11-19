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Ключевые топ-менеджеры оставили Facebook из-за «условий войны» Цукерберга - WSJ
19 ноября 2018, 12:09 • 38 • В мире
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил топ-менеджерам компании, что она работает в «условиях войны» и управляться должна соответственно. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что новый метод Цукерберга создал непростую ситуацию внутри самой компании и выгнал ее топ-менеджеров на улицу.
Осведомленные источники сообщают, что такое заявление Цукерберг сделал еще летом, во время крупного собрания, на котором присутствовали 50 топ-менеджеров компании.
Так, Цукерберг заявил, что если в мирное время руководители могут «не спешить с принятием ответственных решений» и прислушиваться к коллегам, то сейчас компания, по словам Цукерберга, находится под сильным давлением инвесторов. А еще постоянное давление на корпорацию оказывают злопыхатели.
Также в корпорации выразили разочарование тем, как Facebook реагировал на критику, которая неоднократно сыпалась на компанию в этом году.
Помимо этого, издание отмечает, что такой подход Цукерберга уже создал непростую ситуацию внутри самой компании. И даже привел к отставке ключевых руководителей. Правда, кого именно, издание не называет.
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