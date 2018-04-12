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Ключевой вопрос: Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска

12 апреля 2018, 14:39  •  37 • В России
Представители Роскомнадзора направили ходатайство в Таганский суд Москвы о немедленной блокировке мессенджера Telegram, если соответствующий иск будет удовлетворён. Его рассмотрение назначено на 13 апреля. В Telegram заявляют о технической невозможности передать ФСБ ключи шифрования, однако в надзорном ведомстве считают такие заявления лукавством. По словам главы РКН, возможность получить доступ к ключам от облачных чатов существует.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требует немедленно заблокировать Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворён. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя РКН в Таганском суде Москвы, где 12 апреля прошёл этап досудебной подготовки.

Иск по существу Таганский суд Москвы начнёт рассматривать в пятницу, 13 апреля.

«Когда судебное решение будет принято, оно будет привлечено к немедленному исполнению в случае удовлетворения нашего ходатайства», — приводит РИА Новости слова представителя РКН.

Кроме того, судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении ФСБ России в качестве заинтересованного лица. Сообщается, что юристы Telegram на этап досудебной подготовки не явились.

Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к мессенджеру 6 апреля на основании статьи 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В ответ юристы заявили о намерении Telegram подготовить свои возражения по иску Роскомнадзора.

Вопросы шифрования

Напомним, что 20 марта ведомство пообещало направить иск в суд с требованием ограничить доступ к Telegram, если представители мессенджера не передадут ФСБ информацию, которая необходима для «декодирования принимаемых, передаваемых доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Отведённый на ответ 15-дневный срок истёк 4 апреля.

В Telegram считают, что требования ФСБ невозможно выполнить по техническим причинам.

Как пояснил РИА Новости адвокат мессенджера Дмитрий Динзе, пользователи мессенджера общаются с помощью облачных и секретных чатов. Переписка из облачных чатов распределяется в зашифрованном виде между различными подсистемами, расположенными в нескольких странах, а сообщения из секретных чатов в принципе не сохраняются на серверах.

Ситуацию с передачей ключей обыграл один из пользователей сети, написав обращение в ФСБ от имени Павла Дурова. Фотографию письма опубликовал в своём Telegram-канале юрист Павел Чиков, представляющий интересы компании.

«Направляю вам ключи (две штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в документе, на котором лежит связка из двух металлических ключей.

Однако в Роскомнадзоре уверены, что представители Telegram лукавят, говоря о технических ограничениях, препятствующих передачи ключей. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, возможность передать ключи от нешифрованных чатов существует.

«Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс», — цитирует Жарова РИА Новости.

Такого же мнения придерживается Антон Розенберг — бывший партнёр основателя Telegram Павла Дурова по работе «ВКонтакте». По его словам, у Telegram есть доступ к ключам от облачных чатов.

  • Павел Дуров
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«И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создаётся впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов», — отметил он в интервью RT.

Российская аудитория

Комментируя возможную блокировку мессенджера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться решения суда.

«Сейчас, насколько я понимаю, идёт рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождёмся его итогов. Ещё раз повторяю: закон есть закон», — подчеркнул Песков.

Он также заявил, что пока не знает, каким мессенджером заменит Telegram в случае его запрета на территории России.

«Чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый», — заключил он.

По оценкам Розенберга, в случае блокировки мессенджер потеряет около 30% российских пользователей.

«Последние оценки российской аудитории — от 7 до 13 млн человек. Если исходить из официальных заявлений о 200 млн активных аккаунтов в месяц, то это порядка 5%. Но это число кажется завышенным», — считает бывший коллега Дурова.

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