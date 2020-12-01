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Ключевое слово из трёх букв. Лавров ответил на призывы Санду вывести русских из Приднестровья

01 декабря 2020, 21:45  •  118 • Политика
Сергей Лавров ответил на призывы Майи Санду вывести русских миротворцев из Приднестровья. Министр подчеркнул, что Москва слышит "концептуальные высказывания" президента Молдавии. Но в данном случае ключевым становится слово из трёх букв - это мир, которого заслуживает регион. Россия не может допустить, чтобы конфликт разгорелся вновь.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил заявление президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Санду высказала подобную мысль несколько раз с момента победы на выборах президента страны. В то же время она отмечала, что надеется на сохранение лучших отношений с Россией.
Лавров напомнил о формуле, согласно которой российские миротворцы находятся в Приднестровье. Точно так же, как и представители Молдавии, а также Украины. Договорённостей достигли по следам решений группы "5+2". В первую очередь, миротворцы решают задачи по обеспечению мира в регионе, подчеркнул Лавров. Мир в Приднестровье важен, "чтобы не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта".
"Мне трудно судить, что имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, - сказал министр, продолжив. - Едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт".
Отдельно Лавров высказался о складах с боеприпасами в Колбасне, которые охраняет ещё одна группа российских миротворцев. "Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьёзными инцидентами", - пояснил министр.
В целом же, российская сторона слышит "концептуальные высказывания" Майи Санду. В том числе о том, что Молдавия видит приоритетом европейское направление развития на внешнем контуре и при этом надеется на сохранение добрых отношений с Россией.
"Я думаю, что добрые отношения с любой страной... предполагают учёт взаимных интересов, учёт тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал министр Лавров. И этого заявления было достаточно для того, чтобы понять отношение России к инициативам Санду.

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