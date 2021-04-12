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«Ключевая задача — сохранение здоровья граждан»: Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня

12 апреля 2021, 22:25  •  63 • В России
Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за нестабильной ситуации с COVID-19 в этой стране. Меры будут действовать на срок с 15 апреля по 1 июня. В этот же период будет приостановлено авиасообщение с Танзанией. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ключевая задача при принятии подобных решений — забота о здоровье граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в Турции зарегистрирована нестабильная ситуация с заболеваемостью с коронавирусом. По её словам, большинство завозных случаев COVID-19 в России относятся к гражданам, прибывшим из Турции.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в Доме правительства.

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении, с 15 апреля сего года по 1 июня сего года», — сказала Голикова.

Она добавила, что это решение не касается направлений, необходимых для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции и рейсов для вывоза отдыхающих в Турции российских граждан.

Наряду с этим на взаимной основе сохранятся два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Россия также приостановит авиасообщение с Танзанией на аналогичный срок — с 15 апреля по 1 июня. Решение принято на основании анализа эпидемиологических данных. Как подчеркнула вице-премьер, решения об ограничении авиасообщения обусловлены заботой о здоровье россиян.

«Я бы хотела отметить, что нашей ключевой задачей является сохранение здоровья российских граждан и стабильной ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которой нам удалось достичь в последние месяцы», — сказала она.

Голикова отметила, что оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение.

Вице-премьер добавила, что россиян будут оперативно информировать, если ситуация в Турции и Танзании стабилизируется, чтобы они имели возможность покупать туры.

В свою очередь, в Ростуризме заявили, что массового вывоза россиян из Турции не будет — граждане закончат отдых планово. В ведомстве призвали россиян менять путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня на более поздние даты или другие направления.

В качестве мер поддержки туроператоров в ведомстве предложили временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды «Турпомощи», а также субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

Также на russian.rt.com Три страны на первом этапе: Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Напомним, что с августа 2020 года Россия приступила к поэтапному открытию границ с другими странами. Приостановка транспортного сообщения была связана с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, в конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что на основании эпидемиологической обстановки и принципов взаимности в августе возобновляется сообщение с тремя странами — Великобритания, Турция и Танзания. В дальнейшие месяцы этот список вырос до 30 государств.

Роспотребнадзор о ситуации с COVID-19

О ситуации с коронавирусом на брифинге также высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что на границе осуществляется санитарно-карантинный контроль. По её словам, большинство заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся на родину, приезжают из Турции.

Попова уточнила, что с момента открытия международного авиасообщения досмотрено почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа. В результате методом ПЦР зарегистрировано 25 040 заболевших COVID-19.

«Это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», — сказала Попова.

Она также упомянула о том, что в большинстве стран, с которыми у России открыто авиасообщение, наблюдается отрицательная динамика по COVID-19.

«Из 30 таких стран в 21 за прошедшие три недели мы видим определённую дестабилизацию ситуации, но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике. Напомню, если в Российской Федерации это 45 случаев на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14-ю неделю текущего года», — пояснила Попова.

Она подчеркнула, что в Турции эпидемиологическая обстановка стала ухудшаться в начале марта, к настоящему времени улучшения не наблюдается. По имеющимся у российской стороны данным, в 58 провинциях Турции, где проживает 80% населения, отмечен рост.

«Вместе с тем мы отмечаем, что из Турецкой Республики наши граждане привозят самые разные мутировавшие штаммы», — сказала она.

Так, британский вариант вируса зарегистрирован и зафиксирован в каждой из 81 провинции Турции, массово выявлен южноафриканский вариант. Наряду с этим в Турции обнаруживаются бразильские варианты коронавируса, калифорнийская и нью-йоркская мутации, отметила глава Роспотребнадзора. В мире растёт число стран, которые сообщают о новых вариантах вируса, добавила Попова.

«Распространение за рубежом штаммов, генетически отличающихся от циркулирующих в настоящее время в Российской Федерации — от референс-штаммов, создаёт дополнительную угрозу», — сказала она.

По словам Поповой, дальнейшая ситуация в России будет зависеть от завоза новых вариантов вируса из зарубежных стран, естественной эволюции возбудителя внутри страны и эффективности мер, которые принимаются для предотвращения передачи вируса от человека к человеку.

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