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Ключевая ставка обречена. За Набиуллину "вступился" экономист: "Не стреляйте"

08 июня 2021, 20:30  •  90 • Политика
Ключевая ставка обречена. Аналитики убеждены, что в пятницу Центробанк объявит о её очередном повышении. За Эльвиру Набиуллину "вступился" экономист Алексей Кричевский: "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет".
В эту пятницу состоится заседание совета директоров Банка России. Скорее всего, ведомство Эльвиры Набиуллиной повысит ключевую ставку, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".
Так, аналитики оценивают повышение на 50 базисных пунктов до 5,5%. Всё это происходит на фоне ещё большего роста инфляции. Росстат сегодня опубликовал индексы потребительских цен.
Так, в мае инфляция перевалила за 6% по отношению к маю прошлого года. Однако о причинах подобного, внешних или внутренних, дискутировать можно долго, добавил ведущий "Первого русского".
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Набиуллина фактически подтвердила продолжение курса на ужесточение денежно-кредитной политики, соотнеся его при этом с политикой ФРС и ЕЦБ.
Но ни ФРС, ни ЕЦБ не повышают ставку. Да, там звучат разные мнения на этот счёт. Однако если Набиуллина признает немонетарный характер внутренней инфляции, то логично дождаться действий той же ФРС, подчеркнул Комаров.
Однако ранее Центробанк уже поднял ставку с 4,25 до 5%, и, судя по всему, курс продолжится, добавил он. Ситуацию в эфире программы также прокомментировал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский:
Есть очень хорошая фраза: "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". Набиуллина по-другому управлять инфляцией просто не может, не научена, и, видимо, особого желания у неё нет.

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