Ключ к господству вновь в руках у ВКС России. Именитые «Лайтнинги» и «Супер Хорнеты» на грани фиаско • 98 • Аналитика

Как известно, ключевыми компонентами формирования дальних рубежей противовоздушных / противоракетных зон A2/AD вокруг ордеров авианосных ударных группировок и амфибийно-десантных групп ВМС США до недавних пор продолжали оставаться истребительные эскадрильи палубной авиации ВМС США, располагающие многофункциональными палубными истребителями поколения 4+/++ F/A-18C/D «Hornet» и F/A-18E/F Block I/II, а также истребительно-штурмовые эскадрильи Корпуса морской пехоты США, являющиеся операторами многоцелевых дозвуковых штурмовиков укороченного/вертикального взлёта и посадки AV-8B «Harrier II Plus».







О потенциале «Супер Хорнетов» и «Лайтнингов» на современном этапе

В связке с управляемыми ракетами воздушного боя большой и сверхбольшой дальности AIM-120C-7 и AIM-120D AMRAAM, обладающими эффективной дальностью перехвата 70—110 км (при запуске с малых высот) и 110—170 (при запуске с больших) вышеуказанные машины способны осуществлять перехват широчайшего спектра средств воздушного нападения противника на дальних подступах (650—1000 км, с учетом радиуса действия «Супер Хорнетов» и «Харриеров») к ордерам АУГ и АДГ Военно-морских сил США, в 3,5—4 раза превосходя предельную дальность действия сверхдальнобойных двухступенчатых зенитных управляемых ракет RIM-174 ERAM (SM-6 Block IA), составляющих основу боекомплектов универсальных вертикальных ПУ Mk 41 VLS, входящих в архитектуру боевых информационно-управляющих систем «Aegis Baseline 9.1».



Более того, если оснащённые устаревшими радарами AN/APG-65 на базе щелевых антенных решеток многоцелевые штурмовики AV-8B «Harrier II Plus» неспособны самостоятельно противостоять перспективной тактической авиации противника переходного и 5-го поколений и осуществлять дальнее обнаружение приближающихся малозаметных противокорабельных ракет большой дальности, полагаясь либо на целеуказание со стороны самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye», либо на успешное применение режима «HOJ» (наведение на источник излучения радиоэлектронных помех в случае с авиацией противника), то располагающие передовыми бортовыми высокоэнергетическими АФАР-РЛС AN/APG-79 палубных истребители можно считать вполне самодостаточными единицами в выполнении задач по ведению дальнего воздушного боя с такими машинами поколения 4++, как китайские палубные многофункциональные истребители J-15S.



Данная способность обусловлена наличием в радиоэлектронной архитектуре радаров AN/APG-79 индивидуально управляемых приёмо-передающих модулей на базе высокоэнергетических малошумящих нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов и аттенюаторов, которые позволяют не только добиться высокой помехозащищённости и нивелировать помеховое воздействие со стороны контейнерных комплексов РЭБ китайских J-15S посредством формирования провалов диаграммы направленности в направлении источников излучения помех, но и реализовать высокоэнергетические режимы функционирования, позволяющие радарам APG-79 обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью 12—15 кв. м (палубные истребители J-15S и Су-33) на удалении без малого 200 км.



Между тем морально и технически устаревшие многоцелевые штурмовики AV-8B «Harrier II+» с их древними радарами APG-65 и куда более передовые «Супер Xорнеты» объединяет сразу два существенных тактико-технических недостатка, присущих большинству истребителей 4-го и переходного поколений. Во-первых, это неспособность полёта даже на малой сверхзвуковой крейсерской скорости (порядка 1,1—1,2М), что значительно уменьшает вероятность заблаговременного перехвата ракетоносцев противника до их выхода на рубежи пуска перспективных гиперзвуковых ПКР (к примеру, модификации 3М22 «Циркон», адаптированной к пуску с узлов подвески дальнего бомбардировщика Ту-22М3). Во-вторых, эффективная поверхность рассеяния, достигающая 1,5 кв. м для F/A-18E/F (c вооружением на узлах подвески) и 3—5 кв. м для AV-8B+ соответственно, что превращает данные истребители в отличные цели для многофункциональных тяжелых истребителей Су-35С, способных обнаружить штатовские машины на удалении 270 и 450 км соответственно, а затем начать их перехват посредством новейших дальнобойных ракет воздушного боя «Изделие-180», предсерийные образцы которых уже готовят к прохождению натурных испытаний в рамках программы обновления боекомплекта перспективных малозаметных истребителей семейства Су-57.



Что же касается палубных многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35B STOVL и F-35C CV, которые с недавних пор стали предметом больших надежд как в кругах высокопоставленных представителей «Lockheed Martin», так и в командованиях ВМС и КМП США, то их перспективы в качестве достойной замены тех же боинговских F/A-18E/F Block II (не говоря уже о 3-м «Блоке») с каждым днём становятся всё более туманными.



Чего только стоит информация, озвученная экспертом Института Хадсона и офицером ВМС США в отставке Брайаном Кларком в ходе интервью журналистам издания «Defense News» в конце декабря 2019 года! В частности, речь идёт о медленной, но верной потере габарита радиопоглощающего покрытия на основе ферромагнетика (с резким увеличением ЭОП с 0,2 до 0,5 кв. м и более), а также о частичном повреждении критически важной распределённой антенной апертуры, представленной пассивными антеннами радиотехнической разведки бортового комплекса обороны AN/ASQ-239 «Barracuda» в хвостовой части планера во время полёта F-35B/C даже на малой сверхзвуковой скорости. Следовательно, в свете ограничений на полёт даже с малой сверхзвуковой крейсерской скоростью (едва «выжимаемой» «Лайтнингами» на «максимальном» режиме работы ТРДДФ F135-PW-600/400), ни о каких радикальных преимуществах флотских «тридцать пятых» перед «Супер Хорнетами» говорить не приходится. Как известно, ключевыми компонентами формирования дальних рубежей противовоздушных / противоракетных зон A2/AD вокруг ордеров авианосных ударных группировок и амфибийно-десантных групп ВМС США до недавних пор продолжали оставаться истребительные эскадрильи палубной авиации ВМС США, располагающие многофункциональными палубными истребителями поколения 4+/++ F/A-18C/D «Hornet» и F/A-18E/F Block I/II, а также истребительно-штурмовые эскадрильи Корпуса морской пехоты США, являющиеся операторами многоцелевых дозвуковых штурмовиков укороченного/вертикального взлёта и посадки AV-8B «Harrier II Plus».В связке с управляемыми ракетами воздушного боя большой и сверхбольшой дальности AIM-120C-7 и AIM-120D AMRAAM, обладающими эффективной дальностью перехвата 70—110 км (при запуске с малых высот) и 110—170 (при запуске с больших) вышеуказанные машины способны осуществлять перехват широчайшего спектра средств воздушного нападения противника на дальних подступах (650—1000 км, с учетом радиуса действия «Супер Хорнетов» и «Харриеров») к ордерам АУГ и АДГ Военно-морских сил США, в 3,5—4 раза превосходя предельную дальность действия сверхдальнобойных двухступенчатых зенитных управляемых ракет RIM-174 ERAM (SM-6 Block IA), составляющих основу боекомплектов универсальных вертикальных ПУ Mk 41 VLS, входящих в архитектуру боевых информационно-управляющих систем «Aegis Baseline 9.1».Более того, если оснащённые устаревшими радарами AN/APG-65 на базе щелевых антенных решеток многоцелевые штурмовики AV-8B «Harrier II Plus» неспособны самостоятельно противостоять перспективной тактической авиации противника переходного и 5-го поколений и осуществлять дальнее обнаружение приближающихся малозаметных противокорабельных ракет большой дальности, полагаясь либо на целеуказание со стороны самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye», либо на успешное применение режима «HOJ» (наведение на источник излучения радиоэлектронных помех в случае с авиацией противника), то располагающие передовыми бортовыми высокоэнергетическими АФАР-РЛС AN/APG-79 палубных истребители можно считать вполне самодостаточными единицами в выполнении задач по ведению дальнего воздушного боя с такими машинами поколения 4++, как китайские палубные многофункциональные истребители J-15S.Данная способность обусловлена наличием в радиоэлектронной архитектуре радаров AN/APG-79 индивидуально управляемых приёмо-передающих модулей на базе высокоэнергетических малошумящих нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов и аттенюаторов, которые позволяют не только добиться высокой помехозащищённости и нивелировать помеховое воздействие со стороны контейнерных комплексов РЭБ китайских J-15S посредством формирования провалов диаграммы направленности в направлении источников излучения помех, но и реализовать высокоэнергетические режимы функционирования, позволяющие радарам APG-79 обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью 12—15 кв. м (палубные истребители J-15S и Су-33) на удалении без малого 200 км.Между тем морально и технически устаревшие многоцелевые штурмовики AV-8B «Harrier II+» с их древними радарами APG-65 и куда более передовые «Супер Xорнеты» объединяет сразу два существенных тактико-технических недостатка, присущих большинству истребителей 4-го и переходного поколений. Во-первых, это неспособность полёта даже на малой сверхзвуковой крейсерской скорости (порядка 1,1—1,2М), что значительно уменьшает вероятность заблаговременного перехвата ракетоносцев противника до их выхода на рубежи пуска перспективных гиперзвуковых ПКР (к примеру, модификации 3М22 «Циркон», адаптированной к пуску с узлов подвески дальнего бомбардировщика Ту-22М3). Во-вторых, эффективная поверхность рассеяния, достигающая 1,5 кв. м для F/A-18E/F (c вооружением на узлах подвески) и 3—5 кв. м для AV-8B+ соответственно, что превращает данные истребители в отличные цели для многофункциональных тяжелых истребителей Су-35С, способных обнаружить штатовские машины на удалении 270 и 450 км соответственно, а затем начать их перехват посредством новейших дальнобойных ракет воздушного боя «Изделие-180», предсерийные образцы которых уже готовят к прохождению натурных испытаний в рамках программы обновления боекомплекта перспективных малозаметных истребителей семейства Су-57.Что же касается палубных многофункциональных истребителей 5-го поколения F-35B STOVL и F-35C CV, которые с недавних пор стали предметом больших надежд как в кругах высокопоставленных представителей «Lockheed Martin», так и в командованиях ВМС и КМП США, то их перспективы в качестве достойной замены тех же боинговских F/A-18E/F Block II (не говоря уже о 3-м «Блоке») с каждым днём становятся всё более туманными.Чего только стоит информация, озвученная экспертом Института Хадсона и офицером ВМС США в отставке Брайаном Кларком в ходе интервью журналистам издания «Defense News» в конце декабря 2019 года! В частности, речь идёт о медленной, но верной потере габарита радиопоглощающего покрытия на основе ферромагнетика (с резким увеличением ЭОП с 0,2 до 0,5 кв. м и более), а также о частичном повреждении критически важной распределённой антенной апертуры, представленной пассивными антеннами радиотехнической разведки бортового комплекса обороны AN/ASQ-239 «Barracuda» в хвостовой части планера во время полёта F-35B/C даже на малой сверхзвуковой скорости. Следовательно, в свете ограничений на полёт даже с малой сверхзвуковой крейсерской скоростью (едва «выжимаемой» «Лайтнингами» на «максимальном» режиме работы ТРДДФ F135-PW-600/400), ни о каких радикальных преимуществах флотских «тридцать пятых» перед «Супер Хорнетами» говорить не приходится. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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