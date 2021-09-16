Ключ для расшифровки итогов онлайн-выборов в Москве разделили на 7 частей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Части кода раздали хранителям

В Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столице в четверг, 16 сентября, состоялась процедура разделения ключа, необходимого для расшифровки результатов онлайн-голосования.

Как пояснили в штабе, все голоса участников онлайн-выборов будут записываться с помощью специального шифра. Ключ шифрования будет отправлен на сервер системы, а также будет виден на форме цифрового бюллетеня. Чтобы узнать после выборов, за кого проголосовали москвичи, потребуется ключ расшифрования. Его разделили на семь частей и раздали разным людям.

Части ключа получили:

председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов;

председатель Московской городской думы Алексей Шапошников,

заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова,

секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов,

заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова,

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов,

член Общественного штаба Григорий Мельконьянц.

Процедура проводилась 16 сентября в присутствии наблюдателей и журналистов. Каждая часть ключа была записана на отдельный носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Программа-генератор, с помощью которой формировались ключи, была тут же удалена. Ноутбук, который использовался во время процедуры, опечатан и передан на хранение в Мосгоризбирком.

Как пояснили специалисты, потеря одной-двух флешек с частями кода дешифрования не страшна: для работы ключа достаточно собрать пять частей из семи.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве принять участие в электронном голосовании смогут более 2 миллионов избирателей.