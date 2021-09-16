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Ключ для расшифровки итогов онлайн-выборов в Москве разделили на 7 частей

16 сентября 2021, 16:05  •  72 • Политика
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Части кода раздали хранителям
В Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столице в четверг, 16 сентября, состоялась процедура разделения ключа, необходимого для расшифровки результатов онлайн-голосования.
Как пояснили в штабе, все голоса участников онлайн-выборов будут записываться с помощью специального шифра. Ключ шифрования будет отправлен на сервер системы, а также будет виден на форме цифрового бюллетеня. Чтобы узнать после выборов, за кого проголосовали москвичи, потребуется ключ расшифрования. Его разделили на семь частей и раздали разным людям.
Части ключа получили:
  • председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов;
  • председатель Московской городской думы Алексей Шапошников,
  • заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова,
  • секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов,
  • заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова,
  • председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов,
  • член Общественного штаба Григорий Мельконьянц.
Процедура проводилась 16 сентября в присутствии наблюдателей и журналистов. Каждая часть ключа была записана на отдельный носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Программа-генератор, с помощью которой формировались ключи, была тут же удалена. Ноутбук, который использовался во время процедуры, опечатан и передан на хранение в Мосгоризбирком.
Как пояснили специалисты, потеря одной-двух флешек с частями кода дешифрования не страшна: для работы ключа достаточно собрать пять частей из семи.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве принять участие в электронном голосовании смогут более 2 миллионов избирателей.

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