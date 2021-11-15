Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызо...
Главная / Политика

Клятва на верность Польше раскрыла замысел против Минска и Москвы

15 ноября 2021, 20:05  •  132 • Политика
Заявление из США о готовности поддержать Польшу в ситуации с миграционным кризисом дало отмашку Европе, считает политолог Максим Жаров.
После заявлений из Госдепа о готовности поддерживать Варшаву в ситуации с мигрантами, осадившими границу, аналогичную реакцию выказали и в Чехии. По словам политолога Максима Жарова, такое отношение от стран ЕС показательно. После отмашки из-за океана страны Европы "теперь будут клясться в верности Польше", полагает он.
За этим единодушием относительно ситуации с мигрантами, которых в ЕС ранее горячо привечали, есть определённый расчёт.
Не исключено, поясняет эксперт, что истинные организаторы этого кризиса добиваются одного - возобновления протестов в Белоруссии и обострения конфликта в Донбассе, передаёт РИА ФАН.
"Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления военных действий в Донбассе и протестных выступлений против Лукашенко в Белоруссии во время конституционного референдума в феврале. Поэтому в интересах как России, так и Белоруссии как можно скорее этот кризис прекратить", - отметил Жаров.
Кроме того, в экспертном сообществе есть мнение, что и Великобритания заинтересована в развитии конфликта на восточных границах Евросоюза не меньше, чем США. С его помощью англичане хотят вновь заявить о себе на мировой арене, вернувшись в пул мировых держав.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





132
Источник
Похожие новости
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
15 ноября 2021, 12:30
Запретить русским говорить. Преступления мигрантов надеются скрыть
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
15 ноября 2021, 06:40
Украина расколола НАТО, признал Столтенберг
15 ноября 2021, 00:50
Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше"
15 ноября 2021, 16:00
Никита Михалков рассказал, какие земли станут "новым Крымом" для России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.