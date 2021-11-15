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Клятва на верность Польше раскрыла замысел против Минска и Москвы
15 ноября 2021, 20:05 • 132 • Политика
Заявление из США о готовности поддержать Польшу в ситуации с миграционным кризисом дало отмашку Европе, считает политолог Максим Жаров.
После заявлений из Госдепа о готовности поддерживать Варшаву в ситуации с мигрантами, осадившими границу, аналогичную реакцию выказали и в Чехии. По словам политолога Максима Жарова, такое отношение от стран ЕС показательно. После отмашки из-за океана страны Европы "теперь будут клясться в верности Польше", полагает он.
За этим единодушием относительно ситуации с мигрантами, которых в ЕС ранее горячо привечали, есть определённый расчёт.
Не исключено, поясняет эксперт, что истинные организаторы этого кризиса добиваются одного - возобновления протестов в Белоруссии и обострения конфликта в Донбассе, передаёт РИА ФАН.
"Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления военных действий в Донбассе и протестных выступлений против Лукашенко в Белоруссии во время конституционного референдума в феврале. Поэтому в интересах как России, так и Белоруссии как можно скорее этот кризис прекратить", - отметил Жаров.
Кроме того, в экспертном сообществе есть мнение, что и Великобритания заинтересована в развитии конфликта на восточных границах Евросоюза не меньше, чем США. С его помощью англичане хотят вновь заявить о себе на мировой арене, вернувшись в пул мировых держав.
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