«Клянусь!»: Третий набор летчиц-курсанток Краснодарского авиаучилища принял присягу

- Торжественно присягаю на верность своего Отечества! - звенят девичьи голоса на Казачьей площади перед зданием Законодательного Собрания края.

Всего на площади собрались около 300 первокурсников.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

15 девчонок-курсантов Краснодарского летного училища дали свою первую клятву. За этим знаменательным событием снова наблюдает вся страна. Десятки красавиц из разных уголков страны проходили жесточайший отбор. Но только лучшие заслужили право быть на торжественном построении наравне с курсантами-юношами.

15 красавиц из разных уголков необъятной страны прошли сложнейший отборФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Гордость распирает родителей - их маленькие красавицы теперь служат в вооруженных силах России.

Эту клятву они запомнят надолго.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Всего на площади собрались около 300 первокурсников.

- В течение месяца будущие офицеры проходили курс начальной военной подготовки, изучали общевоинские дисциплины, включая занятия по строевой, огневой и физической подготовке, которые завершились полевым выходом, - рассказывают в Минобороны России.

Путину предложили построить Новый Мурманск Скоро эта красавица покорит небо.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Этот день на всю оставшуюся жизнь останется в памяти курсантов, которые с оружием в руках присягнули на верность Родине и перед лицом своих товарищей и родителей поклялись достойно исполнять воинский долг.

Родители курсантов преодолели тысячи километров, чтобы поддержать своих детей.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Уже через пару лет их ждут полевые выходы, полеты на тренажерах, а там, даст Бог, окажутся и за штурвалом настоящего самолета.

Эрдоган грозит Америке русским истребителем После клятвы будущие летчицы прошли маршем перед трибунами.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, готовить в училище девушек-летчиков начали в 2017 году. Первые два набора сейчас активно осваивают азы авиадела. К слову, сложностей в обучении у девушек-курсанток не возникло. Ни одна не была отчислена, ни одна не сбежала назад «на гражданку». Пока, правда, учатся летать лишь в теории. За штурвал они сядут в конце третьего курса.

Девчонки мечтают об истребительной, штурмовой и даже бомбардировочной авиации.

- У девчонок, действительно, есть мотивация. С августа они начнут углубленно проходить медицинский осмотр для дальнейшей реализации их мечты – попасть в различные виды авиации, - говорит начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища генерал-майор Сергей Румянцев. – Сейчас вносятся изменения в программу обучения. С марта 2020 начнем полеты на турбовинтовом самолете DA42T, который предназначен для первоначального обучения. Мы дадим девчонкам порядка 20 часов на этом типе.

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