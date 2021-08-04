|
Клуни и Спилбергу не повезло. Обама решил сократить список гостей на своей вечеринке после скандала
04 августа 2021, 22:10 • 117 • Политика
Бывший президент США Барак Обама решил сократить список гостей на своей вечеринке по случаю дня рождения после разразившегося скандала. Джорджу Клуни и Стивену Спилбергу, вероятнее всего, не повезло попасть в сокращённый список.
Обаме пришлось изменить свои планы и отказаться от грандиозной вечеринки из-за шумихи, которая поднялась в прессе. New York Post сообщил, что экс-президент планировал позвать на празднование своего 60-летия почти 700 человек. Среди заявленных гостей было немало знаменитостей. В частности, там упоминался актёр Джордж Клуни, режиссёр Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.
Однако республиканцы тут же начали критиковать демократа Обаму за двойные стандарты. Они говорят, что пока его соратники вводят коронавирусные ограничения, бывший президент устраивает вечеринки на сотни человек.
- отметила член палаты представителей от Республиканской партии Элиз Стефаник.
Впрочем, как утверждает The New York Times, в последний момент, когда гости уже находились в пути, список приглашённых был существенно сокращён. Пресс-секретарь Обамы Ханна Хэнинкс утверждает, что попасть на вечеринку теперь смогут только члены семьи и близкие друзья. Такое решение экс-президент принял в связи с распространением в США нового штамма коронавируса "дельта".
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 августа 2021, 09:40
|
30 июля 2021, 08:20
|
31 июля 2021, 23:45
|
30 июля 2021, 01:55
|
30 июля 2021, 09:15
|
01 августа 2021, 16:15
|
31 июля 2021, 10:00