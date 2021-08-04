Клуни и Спилбергу не повезло. Обама решил сократить список гостей на своей вечеринке после скандала

Бывший президент США Барак Обама решил сократить список гостей на своей вечеринке по случаю дня рождения после разразившегося скандала. Джорджу Клуни и Стивену Спилбергу, вероятнее всего, не повезло попасть в сокращённый список.

Обаме пришлось изменить свои планы и отказаться от грандиозной вечеринки из-за шумихи, которая поднялась в прессе. New York Post сообщил, что экс-президент планировал позвать на празднование своего 60-летия почти 700 человек. Среди заявленных гостей было немало знаменитостей. В частности, там упоминался актёр Джордж Клуни, режиссёр Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.

Однако республиканцы тут же начали критиковать демократа Обаму за двойные стандарты. Они говорят, что пока его соратники вводят коронавирусные ограничения, бывший президент устраивает вечеринки на сотни человек.

Если бы это сделала я, демократы назвали бы это мероприятием сверхраспространения коронавируса. Типичный либерал - "Делай, как я говорю, а не так, как я поступаю". Так выглядит социализм,

- отметила член палаты представителей от Республиканской партии Элиз Стефаник.

Впрочем, как утверждает The New York Times, в последний момент, когда гости уже находились в пути, список приглашённых был существенно сокращён. Пресс-секретарь Обамы Ханна Хэнинкс утверждает, что попасть на вечеринку теперь смогут только члены семьи и близкие друзья. Такое решение экс-президент принял в связи с распространением в США нового штамма коронавируса "дельта".