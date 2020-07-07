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Клубничка с сюрпризом: Покупателям достались ягоды с иголками и кнопками

07 июля 2020, 22:00  •  52 • В мире
В одном из супермаркетов покупателям досталась клубничка с сюрпризом. Люди обнаружили в ягодах иголки и кнопки.
Инцидент случился в Австралии. В городе Аделаиде покупатели одного из супермаркетов принесли домой клубничку с сюрпризом. Три семьи пожаловались в полицию на то, что в ягодах нашли металлические иголки и кнопки. Начато расследование.
Оказалось, что кто-то "нафаршировал" опасными добавками и другие продукты в том же супермаркете. Иголки и кнопки были найдены в авокадо и хлебе. Пострадавших нет.
Пару лет назад в Австралии уже был подобный случай. 50-летняя работница фермы намеренно испортила продукты. Таким образом, по мнению следствия, она хотела отомстить работодателю.

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