Клубничка поспела: Делягин нашел еще одного тайного спонсора Грудинина

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Ходорковский призвал граждан России не слушать Навального и сходить проголосовать на выборах президента.

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский обратился с призывом к гражданам России сходить 18 марта на выборы президента и проголосовать на них "за кого угодно". Что под этим имел в виду скрывающийся в Европе от правосудия олигарх, объяснил известный экономист Михаил Делягин.

Он отметил, что в отличие от "оппозиционера" Алексея Навального, который безуспешно призывает бойкотировать выборы, Михаил Ходорковский ведет более продуманную и сложную игру. Агитируя сходить на выборы и проголосовать "за кого угодно", олигарх на самом деле призывает отдать свои голоса за кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина.

Разумеется, Ходорковский не рассчитывает на то, что олигарх-коммунист победит на выборах. Но это и не нужно, истинная задача Грудинина - заполучить место губернатора Подмосковья. И когда этот важнейший с точки зрения экономики регион России попадет ему в руки, завести дружбу с Грудинным будет гораздо сложнее, а главное, дороже.

Именно поэтому Ходорковский демонстрирует ему свою поддержку сейчас, на ранней стадии. Таким образом, к тому времени, когда Грудинин обретет реальную власть, Ходорковский уже будет его другом и союзником.

"Призыв Ходорковского голосовать «за кого угодно» очевидным образом относится к Грудинину: других заметных «кого угодно» на выборах просто нет. Будучи в отличие от Навального стратегом, Ходорковский, возможно, нашел новый рычаг для влияния на ситуацию в стране", - цитирует Делягина издание "КП".