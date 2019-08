«Клуб западных государств»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите G7 в Биаррице • 67 • Украина Лидеры государств G7 24—26 августа соберутся во французском городе Биарриц. На повестке дня торговые связи между странами, борьба с изменением климата, брексит, отношения с Россией и ряд других тем. При этом, как сообщил лидер Франции Эммануэль Макрон, из-за разногласий между участниками по итогам саммита не будет подписано общее коммюнике. В преддверии форума с подачи Макрона и президента США Дональда Трампа активно обсуждался вопрос возвращения России в «восьмёрку». В Кремле отмечают, что Москва не отказывается от участия в любых форматах, но восстановление G8 для неё не самоцель. Более перспективной площадкой международного сотрудничества там назвали G20. Лидеры G7 © Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS 24—26 августа в курортном городе Биарриц на атлантическом побережье Франции пройдёт очередной саммит G7. Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии соберутся для того, чтобы обсудить важнейшие для них проблемы. Персонально состав участников по сравнению с саммитом, прошедшим в Канаде в 2018 году, почти не поменяется. Единственный новичок — вступивший в июле в должность премьера Великобритании Борис Джонсон. При этом для председателя совета министров Италии Джузеппе Конте, несколько дней назад заявившего об уходе в отставку, этот форум, скорее всего, будет последним. Французский акцент Председательствующий в «Большой семёрке» президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил принять участие в форуме в статусе гостей Индию, Австралию, Чили, Южную Африку, Египет, Буркина-Фасо, Сенегал и Руанду. На саммите будут присутствовать и представители ЕС и Африканского союза. Вид на место проведения саммита в Биаррице

Reuters

© Christian Hartmann В число приоритетных тем повестки дня саммита «Большой семёрки» входят преодоление проблемы неравенства, сохранение биоразнообразия и борьба с климатическими изменениями, противодействие терроризму, информационные технологии и защита демократии, а также сотрудничество с Африкой — континентом, который традиционно является зоной особого внимания Парижа. Ещё одна типично французская особенность саммита в Биаррице — приглашение на форум представителей индустрии моды, которые должны подписать особое соглашение по борьбе с изменением климата. Интерес к мероприятию проявили представители таких брендов, как Gucci, Zara, H&M. Кроме того, ранее Эммануэль Макрон в своём Twitter призвал страны G7 обсудить лесные пожары в Амазонии, что привело к его публичной пикировке с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Тот обвинил французского лидера в «колониальной ментальности». Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazonpic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 августа 2019 г. Опрошенные RT эксперты отметили, что в силу особенностей политического стиля французского президента, скорее всего, хозяин форума постарается максимально использовать его для самоутверждения и продвижения приоритетных лично для него тем. «Для Макрона это очередной повод заявить о себе в качестве лидера всей Европы, в противовес в том числе Германии, — отметил в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Макрон сделает всё, чтобы со стороны этот саммит казался самым мощным, интересным и насыщенным по повестке, чтобы казалось, что именно Франция чуть ли не диктует свою непреклонную волю всему мировому сообществу». Неизжитые разногласия Накануне саммита Макрон в интервью газете Le Monde заявил, что намерен «вернуть G7 жизненную силу переговоров и диалогов». Тем не менее само издание отмечает, что страны «группы семи» разобщены как никогда. Перед форумом новоиспечённый британский премьер Борис Джонсон провёл встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, на которых потребовал пересмотра соглашений по брекситу. В Берлине согласились было учесть позицию Лондона, но Париж отказался идти на уступки. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку брексита. 20 августа он провёл с Борисом Джонсоном телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили будущее соглашение о свободной торговле между двумя странами. По словам Трампа, он встретится с Джонсоном в рамках саммита G7, чтобы побеседовать на эту тему. Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

© Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS США и их европейские союзники, как и накануне саммита, состоявшегося год назад, разделяют вопросы международной торговли, отношение к Парижскому соглашению об изменении климата 2016 года и к ядерной сделке с Ираном. Более того, по последнему пункту ситуация усугубилась, в итоге Вашингтон и Тегеран с мая балансируют на грани конфликта в Персидском заливе, тогда как европейские страны и Япония призывают их к сдержанности. Вместе с тем, как отметили накануне саммита в Белом доме, американский лидер собирается отдельно поговорить с некоторыми участниками форума. В частности, в беседе с Меркель Трамп намерен обсудить «зависимость Германии от российского газа». Об этом журналистам заявил некий анонимный представитель администрации американского президента. Среди других вопросов, которые Дональд Трамп намерен поднять во время саммита, ситуации в Венесуэле и Гонконге — их он планирует обсудить с премьером Канады Джастином Трюдо. Кроме того, президент США намерен поговорить с Макроном о введённом во Франции в середине июля налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, который затронул американских IT-гигантов, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Трамп назвал это «глупостью» и даже пригрозил ввести пошлины на импорт французского вина, которых Париж «ещё не видел». Как сообщает Euronews со ссылкой на всё того же анонимного представителя администрации Трампа, президент США также собирается призвать лидеров «семёрки» открыть свои рынки для американских товаров. По словам профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Андрея Манойло, помимо вопросов, постоянно присутствующих в повестке дня мировых саммитов, таких как неравенство или изменение климата, стоит ожидать обсуждения и более конкретных проблем. «Это торговая война США с Китаем и намечающиеся экономические разногласия Соединённых Штатов с Европой. Обязательно подвергнутся обсуждению вопросы ядерного сдерживания и иранская проблема», — заявил в беседе с RT Манойло. По мнению Дмитрия Егорченкова, члены «семёрки» сосредоточатся на «вопросах экономического взаимодействия и экономической конкуренции стран Запада». Также, по его словам, на саммите могут обсудить взаимодействие с Россией. Русский вопрос В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России За неделю до старта саммита в Биаррице Эммануэль Макрон заговорил о возможности восстановления формата G8 и возвращения в него России. Вслед за этим Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возобновление участия России в «восьмёрке». Напомним, что в 2014 году от формата «Большой восьмёрки» ушли сами западные страны, отказавшись ехать на саммит в Сочи. С аналогичным заявлением Трамп выступал и год назад, но тогда его не поддержали страны Европы. В этот раз Макрон заявил, что не против, однако связал такую возможность с урегулированием украинского кризиса. Ангела Меркель подчеркнула, что решение этого вопроса «продвинулось ещё не так далеко». Борис Джонсон, в свою очередь, считает, что доводы в пользу возвращения России в G8 ещё «предстоит найти». Против выступила и Канада. Министр иностранных дел Кристина Фриланд связала этот вопрос с «возвращением» Крыма Украине и завершением войны в Донбассе. Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию 19 августа подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов со странами «семёрки», но формата G8 больше не существует. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что если Запад желает возвращения России, то должен сформулировать конкретные предложения. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в G8 — это не самоцель. Кроме того, по его словам, обсуждение глобальных проблем без таких стран, как Индия или Китай, малоэффективно. «Более выигрышно выглядят другие форматы, например «двадцатка», — подчеркнул Песков. По словам экспертов, пока все предложения вернуть Россию в «восьмёрку» выглядят как игра на публику. «Вероятность возвращения России в G8 равна нулю, потому что все европейские политики, якобы желающие возвращения нашей страны в этот формат, говорят, что условия для этого остались прежними: «возвращение» Крыма, выведение так называемых «российских» войск из Донбасса и так далее», — отметил Андрей Манойло. В свою очередь, Дмитрий Егорченков подчеркнул, что Россия не очень-то и стремится в «группу семи». «Формат G7 — реликт уже ушедшей эпохи. В современных условиях он остаётся форматом согласования позиций европейцев и США, но с приоритетом американской позиции. В связи с этим довольно забавным выглядит заявление о возвращении России в формат «восьмёрки», — отметил эксперт. Закономерный итог Аналитики не ждут, что на саммите в Биаррице будут приняты какие-то эпохальные решения. Как отметил в среду, 21 августа, французский лидер, совместного заявления по итогам встречи опубликовано не будет. Причина — противоречия между президентом США Дональдом Трампом и остальными участниками «группы семи». В 2018 году на саммите в Канаде американский президент отказался подписывать итоговое коммюнике и преждевременно покинул форум. Эксперты не исключают, что ситуация вполне может повториться. Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst «Повторение прошлогоднего инцидента с Трампом вполне вероятно. Надо сказать, что для него характерно досрочно покидать переговоры, — отмечает Андрей Манойло. — Хлопнуть дверью он может на любом вопросе повестки, к примеру, начав требовать от Европы заплатить Соединённым Штатам за многолетнее обеспечение безопасности. Надо сказать, что Трамп это делает очень артистично, но всегда включает эмоции только тогда, когда ему это выгодно. Таким поведением Трамп не оставляет переговорного пространства своим политическим партнёрам, которые заведомо слабее его». Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Напомним, что, помимо форума G7 в 2018 году, Трамп преждевременно покинул переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в феврале 2019-го. В ноябре 2018 года из-за разногласий США и Китая без подписания всеобъемлющей декларации завершился саммит стран АТЭС. Впрочем, по мнению Дмитрия Егорченкова, формат G7 давно «перерос себя» и становится всё менее значимым для мира. «По-настоящему важным становится формат G20, в котором принимают участие ведущие мировые экономики не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, такие как Индия и Китай, — подчёркивает политолог. — «Семёрка» же становится клубом для западных государств, который обсуждает какие-то свои вопросы, зачастую не интересующие весь остальной мир». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





67 Источник Похожие новости Молдова: День траура накануне Дня освобождения В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России «Клуб западных государств»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите G7 в Биаррице Более пяти тысяч россиян не пустили на Украину с начала года Роскомнадзор: украинский сайт удалил оскорбляющий гимн России контент На Украине назвали стилем Зеленского прямые переговоры с Путиным Новости партнеров