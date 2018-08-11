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«Клоуны и неудачники»: почему Трамп раскритиковал бывших высокопоставленных сотрудников ФБР
11 августа 2018, 22:54 • 65 • В мире
Бывший директор ФБР Джеймс Коми, его заместитель Эндрю Маккейб и ряд других экс-сотрудников нанесли серьёзный ущерб репутации Федерального бюро расследований США. Об этом заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, множество людей пострадали от действий «этих клоунов и неудачников». Эксперты отмечают, что противостояние главы Белого дома и разведсообщества обострилось в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Аналитики считают, что отношения Трампа с разведчиками не улучшатся и после голосования, поскольку американский лидер нарушает «сложившиеся несколько десятилетий назад методы работы спецслужб».
Gettyimages.ru © Matt McClain / The Washington Post
Президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал бывших высокопоставленных сотрудников ФБР, в том числе экс-директора ведомства Джеймса Коми.
В частности, американский лидер задался вопросом, почему консервативная правозащитная организация Judicial Watch или другое соответствующее правительственное учреждение не получают от бюро данных о текстовых сообщениях Эндрю Маккейба, бывшего заместителя директора ФБР, уволенного в марте по обвинению в утечках информации и предоставлении ложных сведений. Так, офису генинспектора Минюста США удалось выяснить, что Маккейб четыре раза обманывал следователей по делу об использовании экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон личного почтового ящика для служебной переписки.
«В ФБР сказали, что они не отдадут даже одно (текстовое сообщение. — RT). Что они прячут?» — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер напомнил, что супруга Эндрю Маккейба — Джилл, которая в 2015 году баллотировалась в сенат штата Висконсин, — получала значительные средства в ходе кампании от представителей Хиллари Клинтон. Отметим, что глава Белого дома указывал на этот факт в июле 2017 года.
Добавим, что бывшие агенты ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж, работавшие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию «российского вмешательства», в конце прошлого года стали участниками скандала после того, как их личная переписка попала в американские СМИ. Во время их переписки, которая относится к 2015—2016 годам, они оскорбительно высказывались в адрес Трампа, а также заявляли о готовности помешать ему стать президентом США.
История конфликта
45-й президент Соединённых Штатов давно находится в более или менее открытой конфронтации со значительной частью американского разведсообщества. Причём наиболее острым можно назвать его противостояние с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, которого Трамп с грандиозным скандалом отправил в отставку 9 мая 2017 года.
Тогда на основании рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна президент уволил Коми с занимаемого поста за «некомпетентность и неспособность эффективно руководить ФБР». Это кадровое решение последовало за информацией о том, что во время выступления в конгрессе Коми исказил факты по делу об электронной переписке бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также настоял на закрытии дела без уголовного преследования в 2016 году, фактически «узурпировав власть генпрокурора».
«Я не могу оправдать манипулирование выводами по делу об электронной почте госсекретаря Клинтон и не понимаю отказа Джеймса Коми принять фактически всеобщее мнение, что он ошибся... Директор был неправ, узурпировав власть генерального прокурора 5 июля 2016 года и объявив в своём заключении, что дело должно быть закрыто без уголовного преследования», — заявил в меморандуме Род Розенстайн.
В американском конгрессе мгновенно отреагировали на увольнение Коми, связав его с попыткой сорвать расследование «российского вмешательства» спецпрокурора Роберта Мюллера. Не заставила себя долго ждать и реакция самого Коми, обнародовавшего данные, согласно которым в феврале 2017-го Дональд Трамп якобы просил его прекратить расследование в отношении возможных связей с Россией советника по нацбезопасности Майкла Флинна.
«Апогей противостояния»
По словам политолога-американиста Дмитрия Михеева, конфликт между Трампом и разведсообществом в первую очередь обусловлен вмешательством ФБР в политическую кампанию.
«ФБР начало вмешиваться в политическую кампанию, а это строго запрещено законом и страшно болезненно для Трампа, потому что ставится под сомнение легитимность его избрания», — заметил Михеев в разговоре с RT.
Он считает, что негативное отношение Трампа к экс-сотрудникам ФБР также связано с их открытой поддержкой Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. При этом эксперт заметил, что, несмотря на устоявшиеся разногласия между многочисленными американскими спецслужбами, они объединились в противостоянии с Трампом.
«Сейчас мы видим, я бы сказал, почти апогей этого противостояния, которое неизвестно чем закончится. Видимо, выборы что-нибудь изменят. Но тут проблема в том, что спецслужбы остаются. Да, Трамп может заменить директора, но обычно главы этих ведомств — политические назначенцы. А сами эти структуры, вся эта колоссальная бюрократическая машина остаётся на месте. Поэтому я не представляю, как Трамп может выдержать противостояние. Потому что у них огромная власть, возможности совершать какие-то секретные, легальные, полулегальные и нелегальные действия», — отметил Михеев.
В то же время, по словам эксперта, представители спецслужб опасаются открыто выступать против Трампа, поскольку это может привести к расколу в американском обществе.
«Они боятся, потому что это приведёт к настоящему социальному взрыву. Где-то 42% населения всё же поддерживает Трампа. И процентов 60%, если я не ошибаюсь, республиканцев его поддерживают. Они боятся, что какой-либо решительный шаг в противостоянии с Трампом может спровоцировать очень серьёзные гражданские беспорядки», — пояснил аналитик.
Кроме того, по его мнению, действующий глава Белого дома мешает устоявшимся и работающим уже несколько десятилетий планам и методикам действий американских спецслужб в отношении других государств.
«Он не вписывается в эту десятилетиями сложившуюся практику подрывной деятельности по всем фронтам. Это то, чем занимаются силовики и спецслужбы. А Трамп выходит и говорит, что он встретился с Ким Чен Ыном, и он достойный человек, с ним можно договориться. И все в замешательстве: так что, мы будем сейчас договариваться или всё же подрывать, вести учения и, может быть, пытаться отравить Ким Чен Ына или ещё что-нибудь, то есть действовать своими методами? Он нарушает всю эту работу, которая десятилетиями складывалась, на которую идут огромные средства», — заключил Михеев.
В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков заметил, что Трамп запомнил серьёзное противоборство с ФБР в ходе предвыборной кампании и в начале своего президентства. Кроме того, по мнению эксперта, глава Белого дома не забыл, что скандалы существенно навредили его репутации.
При этом он добавил, что заявления Трампа укладываются в рамки предвыборной кампании промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.
«Именно сейчас надо показывать, что таким людям, как Коми, никогда больше не будет места в ФБР», — заключил Судаков.
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