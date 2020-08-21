Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В российском регионе устали слушать украинские мантры

Очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях подачи днепровской воды в Крым напоминают клоунаду и паноптикум. Так отреагировал на свежие речи лидера соборной глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики при президенте РФ Александр Молохов.

"Украинская внешняя политика по отношению к Крыму все больше напоминает паноптикум и клоунаду. Киевские политики как паяцы рассуждают об условиях подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, бесконечно и утомительно педалируя эту тему", – цитирует РИА "Новости" Молохова.

Крымчанин подчеркнул, что продолжая блокировать СКК, пан Зеленский лишает Незалежную дополнительного источника пополнения украинской казны.

Накануне, Владимир Александрович дал комментарий американскому Радио Свобода, который финансируется за счет Госдепа, где в тысячный раз заявил, что никакой подачи воды на сегодняшний момент времени в Крым не будет, а сам полуостров "вернется" и, вообще, "все – будет".

А еще ранее, пан Зеленский выразил уверенность, что российская республика сама побежит в лоно Киева, когда зацветет и засияет успешная Херсонщина. Та самая, аграрии которой пострадали и продолжают страдать по причине перекрытия Северо-Крымского канала.