Клоун и очковтиратель

Для того, чтобы грамотно анализировать события, нужно иметь хорошее всестороннее образование и такой же всесторонний жизненный опыт, желательно, как-то связанный с предметом твоего анализа. К сожалению, необходимого образования я не получил, но успешно провожу интуитивный анализ, если можно его так назвать. Сейчас всё объясню.Помните, когда Порошенко проходил мимо почетного караула, один из солдат упал и выронил оружие? Знак, стопроцентный! Как будто солдатик увидел Изваринский, Иловайский, Дебальцевский котлы, ДАП, ЛАП и всё сразу. В тг-канале Александра Коца увидел фото президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Они посетили Донбасс с дипломатами «Большой семерки».Посмотрим вначале на самого Хомчака. Куртка и штаны разного цвета, маленький бронежилет, похожий больше на нелепый бюстгальтер девочки-подростка. О чём это говорит? Человек не относится серьёзно ни к президенту, ни к войне. Чтобы военный человек позволил себе вольность быть одетым на таких мероприятиях не по уставу?! О, это надо обладать большой долей пофигизма. Бронник-бюстгальтер… У генерала нет ничего лучше? Просто он относится несерьёзно ко всему этому. Сам, будучи в армии, я обратил внимание на одного офицера, который постоянно утверждал, что войны уже не будет. В ЛНР долгое время было затишье, и многие начали в это верить. Офицер командовал отдельным взводом и занимался всем, кроме боевой подготовки. Логично – ведь войны не будет! Когда было построение перед боевыми, он приходил на него в какой-то странной разгрузке, больше похожей на рыбацкую. Смотря на этого командира, я понял, что воевать он больше не сможет. Время подсказало, как я был прав. То, к чему мы в глубине души относимся несерьёзно, как ни маскируй – вылезет наружу. Бронелифчик – хорошее этому подтверждение…Теперь посмотрим на верховного украинского главнокомандующего. Говорят, что лучшая характеристика человека, если попробовать рассказать о нём одним словом. Так вот Зеленский – клоун. Причем не старый добрый клоун из цирка Никулина, а тот самый клоун из американских триллеров. Как и для всякого артиста, для Зеленского главное – это сценический образ и костюм. Опять бронелифчик, безухий шлем, который даже не подогнан и болтается на голове как эта знаменитая майдановская кастрюля… Зачем ты вообще его одевал? Клоун и очковтиратель у руля украинской военной машины. Это хорошо. Когда из вашингтонского обкома придёт приказ на наступление, посмотрим, сколько дров они наломают.