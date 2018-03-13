Клофелиновый спецназ • 230 • Аналитика





«Спецназ сил специальных операций ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества», – заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.



Он уточнил, что после допроса военнослужащий был передан пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Захваченный солдат используется для распространения дезинформации и лживых обвинений в адрес вооруженных сил ДНР и руководства Республики.





Ранее, украинские СМИ озвучили версию происшедшего от штаба «АТО», согласно которой Игорь Солоид, вооруженный автоматом АК-74, пытался пробраться на подконтрольную киевской хунте, между «наблюдательными постами ВСУ». Ведя, при этом «не прицельный обстрел украинских позиций».



После чего был захвачен в плен боевиками отдельной механизированной бригады ВСУ.



Откровенная нелепость такой версии украинских пропагандистов, похоже, не смущает. Они уже засняли и обнародовали ролики, в которых заложник рассказывает (очевидно, под давлением), что поступил добровольцем в Вооруженные силы ДНР, потому что «нет работы». А командуют подразделениями армии Народных Республик якобы офицеры ВС РФ. В общем, пленника заставили озвучить обычный набор украинских фейков.



Напомним, что 2 марта на южном участке фронта в плен к ВСУ попал военнослужащий Республики Евгений Торопкин. Он был убит украинскими силовиками, а перед смертью подвергся жестоким пыткам, после чего его обезображенные останки были переданы представителям ДНР, очевидно с целью устрашения.



В свете этого едва ли можно осуждать Солоида за малодушие – немногие, подобно Евгению Торопкину могут предпочесть мученическую смерть «сотрудничеству» с карателями.



Можно не сомневаться в том, что Игоря Солоида, обыкновенного рядового бойца, не имеющего допусков к секретной информации, и похитили с целью использовать в психологической операции. Примечательным было использование украинской разведки в этой операции «клофелинщицы». Эта «женщина с пониженной социальной ответственностью» пригласила Солоида к себе домой, опоила его «выключающим» препаратом. После чего военнослужащего ДНР в бессознательном состоянии украинские спецназовцы, работающие в связке с проституткой, вывезли на подконтрольную киевским формированиям территорию.



Отметим, что СБУ и ГУР ВСУ уже давно использует женщин легкого поведения в качестве своей агентуры в Народных Республиках. Основой для этой разведывательной сети стали проститутки, завербованные в качестве конфиденциальных сотрудников украинской милиции в еще довоенное время. Ряд милицейских начальников, выбравших сторону киевской хунты, передали бандеровским спецслужбам свои агентурные сети, и сами приняли участие в их «перепрофилировании» на борьбу с Народными Республиками. Один такой «куратор», или «сутенер в украинских погонах» был задержан в 2015 году контрразведкой ЛНР и дал признательные показания.

Он рассказал, что курировал сеть притонов в Луганске еще до начала вооруженного конфликта, и получал от нее не только ценную оперативную информацию, но и немалый доход. В ряде притонов велась скрытая съемка, которая использовалась не только для вербовки «клиентов», но и для вымогательства у них денег.



После начала войны эта агентурная сеть была развернута на сбор информации среди ополченцев, и если получится, то и на их вербовку.



Задержанный показал, что все сотрудничающие с украинской разведкой проститутки — местные жительницы, работающие по подписке о неразглашении. Как только утихли военные действия, спецслужбы Украины активно собирают разъехавшихся жриц любви, используя также контакты местных сутенеров. В «бизнес» заставляют возвращаться в том числе и с помощью шантажа, угрожая «реализацией» компромата. Один пояс. Один путь. И один председатель



Перед началом шпионской работы проститутки проходят специальный инструктаж. К работе одобряются отнюдь не все девушки, а только те, кто в состоянии добывать интересную информацию.



Со своими будущими жертвами "жрицы любви" знакомятся, прежде всего, в точках, куда ополченцы приходят перекусить — в кафе, шашлычных и столовых города.



Тогда, отрабатывая полученную информацию, МГБ ЛНР выявила и нейтрализовала несколько десятков человек, участвовавших в шпионских действиях, важные сведения были переданы и коллегам из ДНР. Которые так же осуществили ряд задержаний. Но о полном искоренении агентурных сетей бандеровских спецслужб, конечно речи не шло.



Весьма энергично шпионки «с пониженной социальной ответственностью» используются для реализации спецпрограммы СБУ «Тебя ждут дома». Напомним, что данная программа направлена на вербовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛДНР, предполагает их вербовку в целях шпионажа, терроризма и/или участия в пропагандистских мероприятиях киевской хунты.

Важнейшим инструментом вербовки является использование родственных связей. Выявляются бойцы ополчения, у которых ближайшие родственники находятся на подконтрольной украинским формированиям территории, и их начинают шантажировать, угрожая расправой над родственниками.



Выявление военнослужащих с родней на «украинской» стороне – одна из приоритетных задач, которые ставят кураторы СБУ и ГУР перед своими гулящими агентами.



Надо сказать, что эти агенты представляют для украинских спецслужб большую ценность, и их, как правило, стараются беречь и не подставлять. Тем удивительнее выглядит нынешняя история с Игорем Солоидом: шпионская карьера заманившей его клофелинщицы в любом случае теперь завершена. Кроме того, происшедшее, несомненно, вызовет повышенный интерес МГБ ДНР к «коллегам» провокаторши, что, скорее всего, приведет к новым арестам бандеровских пособниц.



При этом пропагандистский эффект от захвата и похищения Солоида не слишком высок. Столь «расточительное» отношение СБУ к ценным кадрам может быть связано с тем, что Киеву срочно и любой ценой необходимо создать пропагандистский фон для масштабных провокаций – политического, или военного характера. Стали известны подробности захвата военнослужащего ВС ДНР боевиками сил специальных операций (ССО) ВСУ, осуществленном при участии местных жителей, завербованных киевскими спецслужбами.«Спецназ сил специальных операций ВСУ при участии завербованных жителей провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС ДНР Солоид Игорь Викторович. Для похищения военнослужащего силами ДРГ была использована женщина-агент, а также психотропные вещества», – заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.Он уточнил, что после допроса военнослужащий был передан пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Захваченный солдат используется для распространения дезинформации и лживых обвинений в адрес вооруженных сил ДНР и руководства Республики.Ранее, украинские СМИ озвучили версию происшедшего от штаба «АТО», согласно которой Игорь Солоид, вооруженный автоматом АК-74, пытался пробраться на подконтрольную киевской хунте, между «наблюдательными постами ВСУ». Ведя, при этом «не прицельный обстрел украинских позиций».После чего был захвачен в плен боевиками отдельной механизированной бригады ВСУ.Откровенная нелепость такой версии украинских пропагандистов, похоже, не смущает. Они уже засняли и обнародовали ролики, в которых заложник рассказывает (очевидно, под давлением), что поступил добровольцем в Вооруженные силы ДНР, потому что «нет работы». А командуют подразделениями армии Народных Республик якобы офицеры ВС РФ. В общем, пленника заставили озвучить обычный набор украинских фейков.Напомним, что 2 марта на южном участке фронта в плен к ВСУ попал военнослужащий Республики Евгений Торопкин. Он был убит украинскими силовиками, а перед смертью подвергся жестоким пыткам, после чего его обезображенные останки были переданы представителям ДНР, очевидно с целью устрашения.В свете этого едва ли можно осуждать Солоида за малодушие – немногие, подобно Евгению Торопкину могут предпочесть мученическую смерть «сотрудничеству» с карателями.Можно не сомневаться в том, что Игоря Солоида, обыкновенного рядового бойца, не имеющего допусков к секретной информации, и похитили с целью использовать в психологической операции. Примечательным было использование украинской разведки в этой операции «клофелинщицы». Эта «женщина с пониженной социальной ответственностью» пригласила Солоида к себе домой, опоила его «выключающим» препаратом. После чего военнослужащего ДНР в бессознательном состоянии украинские спецназовцы, работающие в связке с проституткой, вывезли на подконтрольную киевским формированиям территорию.Отметим, что СБУ и ГУР ВСУ уже давно использует женщин легкого поведения в качестве своей агентуры в Народных Республиках. Основой для этой разведывательной сети стали проститутки, завербованные в качестве конфиденциальных сотрудников украинской милиции в еще довоенное время. Ряд милицейских начальников, выбравших сторону киевской хунты, передали бандеровским спецслужбам свои агентурные сети, и сами приняли участие в их «перепрофилировании» на борьбу с Народными Республиками. Один такой «куратор», или «сутенер в украинских погонах» был задержан в 2015 году контрразведкой ЛНР и дал признательные показания.Он рассказал, что курировал сеть притонов в Луганске еще до начала вооруженного конфликта, и получал от нее не только ценную оперативную информацию, но и немалый доход. В ряде притонов велась скрытая съемка, которая использовалась не только для вербовки «клиентов», но и для вымогательства у них денег.После начала войны эта агентурная сеть была развернута на сбор информации среди ополченцев, и если получится, то и на их вербовку.Задержанный показал, что все сотрудничающие с украинской разведкой проститутки — местные жительницы, работающие по подписке о неразглашении. Как только утихли военные действия, спецслужбы Украины активно собирают разъехавшихся жриц любви, используя также контакты местных сутенеров. В «бизнес» заставляют возвращаться в том числе и с помощью шантажа, угрожая «реализацией» компромата.Перед началом шпионской работы проститутки проходят специальный инструктаж. К работе одобряются отнюдь не все девушки, а только те, кто в состоянии добывать интересную информацию.Со своими будущими жертвами "жрицы любви" знакомятся, прежде всего, в точках, куда ополченцы приходят перекусить — в кафе, шашлычных и столовых города.Тогда, отрабатывая полученную информацию, МГБ ЛНР выявила и нейтрализовала несколько десятков человек, участвовавших в шпионских действиях, важные сведения были переданы и коллегам из ДНР. Которые так же осуществили ряд задержаний. Но о полном искоренении агентурных сетей бандеровских спецслужб, конечно речи не шло.Весьма энергично шпионки «с пониженной социальной ответственностью» используются для реализации спецпрограммы СБУ «Тебя ждут дома». Напомним, что данная программа направлена на вербовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛДНР, предполагает их вербовку в целях шпионажа, терроризма и/или участия в пропагандистских мероприятиях киевской хунты.Важнейшим инструментом вербовки является использование родственных связей. Выявляются бойцы ополчения, у которых ближайшие родственники находятся на подконтрольной украинским формированиям территории, и их начинают шантажировать, угрожая расправой над родственниками.Выявление военнослужащих с родней на «украинской» стороне – одна из приоритетных задач, которые ставят кураторы СБУ и ГУР перед своими гулящими агентами.Надо сказать, что эти агенты представляют для украинских спецслужб большую ценность, и их, как правило, стараются беречь и не подставлять. Тем удивительнее выглядит нынешняя история с Игорем Солоидом: шпионская карьера заманившей его клофелинщицы в любом случае теперь завершена. Кроме того, происшедшее, несомненно, вызовет повышенный интерес МГБ ДНР к «коллегам» провокаторши, что, скорее всего, приведет к новым арестам бандеровских пособниц.При этом пропагандистский эффект от захвата и похищения Солоида не слишком высок. Столь «расточительное» отношение СБУ к ценным кадрам может быть связано с тем, что Киеву срочно и любой ценой необходимо создать пропагандистский фон для масштабных провокаций – политического, или военного характера. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 230 Источник Похожие новости Мысли о немыслимом в редакции Пентагона Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?

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