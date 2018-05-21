«Клочья российской экономики» абсорбируются в инвестиционные проекты • 60 • Аналитика



Запуск в минувшую среду автодорожного перехода Крымского моста возбудил в недружественном нам сообществе дискуссию о состоянии российской экономики. Западные политические прорицатели её давно уже похоронили, и потому явный успех мостостроителей стал для них неприятной неожиданностью. Вот как, например, заистерил по этому поводу одиозный украинский политик, депутат и боевик Семен Семенченко. На своей страничке в Twitter он перечислил популярные ранее украинские байки про то, что «Санкции все сделают за нас!»; «Мост орки не построят, деньги все разворуют, а мост обязательно упадет!», и теперь задался совсем другими вопросами: «Где «разваленная под санкциями» РФ?»; «Где рухнул Крымский мост»?



Кому санкции не помеха





Вопросы эти, впрочем, теперь риторические. Ответ на них уже дали облетевшие весь мир яркие кадры автомобильного движения через мост, соединивший российские Кубань и Крым. Занятно, что само строительство освещалось в наших СМИ достаточно подробно, но оно как-то выпало из западного общественного внимания, успокоенного катастрофическим ущербом американских и прочих санкций для российской экономики.



Теперь, при взгляде на оживший Крымский мост, у западного обывателя зародилось сомнение в успехе политики их санкций. Одна телекартинка так резко перевернула сознание, выпестованное недружественными нам СМИ и их покровителями. На самом деле картинок этих намного больше.



Если окинуть взором последнее полугодие, можно вспомнить запуск первой очереди завода по производству сжиженного природного газа на Ямале. Он случился в минувшем декабре. Теперь инвесторы проекта планируют уже в первый год отправить на мировой рынок 5,5 млн. тонн СПГ.



Затраты на строительство завода на Ямале оцениваются в серьёзную сумму – 26,9 млрд. долларов США. Крымский мост, как помним, обойдётся нам примерно в 4 млрд. долларов. Но запуск первой очереди Ямал СПГ мир не заметил. Мимо его внимания прошло и начало работы четвёртого энергоблока Ростовской атомной электростанции.



Первого февраля нынешнего года президент Владимир Путин в онлайн-режиме дал старт запуску в работу этого энергоблока с установленной мощностью 1000 МВт. Между прочим, за время санкций на Ростовской АЭС вводят в строй уже второй блок. В 2015 году здесь начал работать энергоблок № 3. Затраты на эти объекты составили около $3 миллиардов.



9 марта 2018 году в экономике России случилось другое важное событие. На опытно-промышленную эксплуатацию вышел первый энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 электрической мощностью 1200 МВт. Теперь он переведён в разряд действующих.



Наконец, в апреле на площадке Курской АЭС-2 начали закладку фундаментов под первый и второй энергоблоки с реакторами поколения 3+, разработанными российскими проектировщиками. Это будут самые мощные энергоблоки (1255 МВт) в российской атомной энергетике.



У этих новостей есть два важных момента. Во-первых, мало какая страна может похвалиться одновременной работой над такими серьёзными инфраструктурными проектами. Во-вторых, запуск в эксплуатацию мощных электрических объектов говорит о возрастающей потребности бизнеса в электроэнергии.



Из ленты новостей



Это значит, российская экономика не только не «развалилась под санкциями», а очень даже живёт. И не только строительством в Керченском проливе. Внимательный наблюдатель видит ежемесячный ввод в строй порядка двух десятков предприятий и производств. Вот свежие примеры.



– В Чердаклинском районе Ульяновской области введён в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт;



– На Зарамагской ГЭС-1, возводимой «РусГидро» на реке Ардон в Северной Осетии, начался важнейший этап установки гидротурбин. Будут установлены две турбины мощностью по 171 МВт, выработка гидроэлектростанции составит 850 млн. кВтч в год; Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



– На предприятии «Саратовстройстекло» открыли новый цех нанесения покрытий. Здесь планируют произвести 8 млн. квадратных метров энергоэффективного стекла, которое используется в зданиях различного назначения и на транспорте;



– В Санкт-Петербурге на заводе «Армалит» открыт новый цех по производству дисковых затворов. Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения;



– В городе Дзержинске Нижегородской области открыта промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок;



– 17 мая состоялось мероприятие по закладке первого камня оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» в Новосибирской области. В составе ОРЦ будут мультитемпературный и морозильный склады, овощехранилище, павильон оптовой торговли;



– Состоялось открытие перерабатывающего комбината в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. Это почти 20% от общего российского производства;



– Компания НПЦ «Элвис» — российский разработчик микроэлектроники, начала поставки отечественного процессорного модуля Салют-ЭЛ24ПМ;



– «Орскнефтеоргсинтез» завершил строительно-монтажные работы на установке гидрокрекинга;



– На Западно-Эргинском месторождении Эргинского кластера НК «Роснефть» при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 тонн в сутки;



– Холдинг НПО «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», представил линейку многоцелевых высокоточных токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) «Олимп»;



– В городе Полевской Свердловской области запущена вторая очередь пускового комплекса чугунно-литейного производства ООО «Полимет»; Индо-испанское наваждение в России



– Ставропольская компания «Стилсофт» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов, открыла новый производственный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров;



– Первый в Поволжье сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга» запущен в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и действующего резидента ОЭЗ «Джошкуноз Алабуга», производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности. Предприятие стало 24-м заводом, открытым на территории ОЭЗ;



– Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» завершает строительство биофармацевтического производственного комплекса. Здесь планируют выпускать более 30 наименований лекарственных препаратов;



– Группа «Черкизово» приступила к заселению последней седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области. Новая площадка стоимостью 500 млн. рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год;



– Детский технопарк «Изобретариум» открылся в рамках реализации стратегии социально-экономического развития подмосковного наукограда Реутов;



– Завод по производству приборов учёта электроэнергии открыли в Омске.



В этом новостном ряду из информационного портала sdelanounas.ru далеко неполный перечень того, что произошло во второй декаде мая. Однако очевидно, что в условиях санкций и, мягко говоря, неэффективной работы первого правительства Дмитрия Медведева, российская экономика растёт и, несмотря на все объективные трудности, показывает положительную динамику своего развития.



На игре показателями



Об этой динамике спорят. Западные пропагандисты постиндустриального общества изобрели несколько параметров оценки состояния экономики. Есть здесь объём валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанный по долларовому номиналу. Есть ВВП по паритету покупательной способности. Третья мировая война состоится без немцев



Оба показателя активно используются Международным валютным фондом и Всемирным банком. При этом отличаются они в разы. Например, ВВП России по долларовому номиналу за 2017 год составил 1267.55 млрд. долларов США (13 место в рейтинге). По паритету покупательной способности цифра получилась совсем иная. В оценке МВФ ВВП России в 2017 году составил 4008 млрд. долларов (6 место в рейтинге).



Для штатных пропагандистов это очень удобная ситуация. Каждый выбирает для себя понравившийся показатель, не особенно вдаваясь в его корректность. А она очень даже зависит от разброса внутренних цен. Вот яркий тому пример. Стоимость литра бензина в Германии примерно полтора евро. В России – 60 евроцентов. Получается, на каждом литре бензина ВВП Германии вырастает почти втрое от российского. Вот только на этом объёме топлива германский автомобиль в три раза дальше не едет.



Такое несоответствие в оценках мало занимает западных политиков. Они по-прежнему избегают сравнения экономик в натуральных показателях (штуках, тоннах, литрах и пр.) Иначе трудно доказать эффективность работы своих кабинетов министров. Для этого ищут совсем иные способы.



Помнится, когда в Великобритании стал резко проседать ВВП, премьер-министр Дэвид Кэмерон решил включить в национальный продукт доходы от наркоторговли и проституции. Идея британца понравилась всем европейцам. Под предлогом более справедливого распределения бюджета ЕС руководители Еврокомиссии распорядились учитывать объём теневого сектора экономики в каждой европейской стране. Тем более, что в некоторых из них (в Нидерландах, например,) проституция и употребление наркотиков разрешены законом.



Экономические показатели в ЕС разом подросли. Только вот благосостояние европейского общества от этой цифровой манипуляции никак не выросло. Да такая задача и не ставилась. Достаточно было продемонстрировать экономические провалы соседей (в нашем случае – России), чтобы завуалировать свою собственную управленческую несостоятельность. За малую цену или за чей счёт? Почему Беларусь не Австрия



Санкции против России в этом смысле стали для западных политиков находкой. Подручные им СМИ активно включились в описание того, как хиреет и разваливается российская экономика и как расцветает западная. Процесс оглупления местного общества набрал невиданные обороты.



Эту политическую идиллию разрушил ввод в строй автодорожной части Крымского моста. Событие такого масштаба (всё-таки самый крупный мост Европы построен) не удалось ни скрыть, ни замолчать. Людям стали очевидны возможности России и её самодостаточной (в оценке Владимира Путина) экономики. Для этого даже не обязательно читать ленту оперативных новостей. Однако нам о ней надо помнить, чтобы видеть, за счёт чего поднимается сегодня экономика России. Запуск в минувшую среду автодорожного перехода Крымского моста возбудил в недружественном нам сообществе дискуссию о состоянии российской экономики. Западные политические прорицатели её давно уже похоронили, и потому явный успех мостостроителей стал для них неприятной неожиданностью. Вот как, например, заистерил по этому поводу одиозный украинский политик, депутат и боевик Семен Семенченко. На своей страничке в Twitter он перечислил популярные ранее украинские байки про то, что «Санкции все сделают за нас!»; «Мост орки не построят, деньги все разворуют, а мост обязательно упадет!», и теперь задался совсем другими вопросами: «Где «разваленная под санкциями» РФ?»; «Где рухнул Крымский мост»?Вопросы эти, впрочем, теперь риторические. Ответ на них уже дали облетевшие весь мир яркие кадры автомобильного движения через мост, соединивший российские Кубань и Крым. Занятно, что само строительство освещалось в наших СМИ достаточно подробно, но оно как-то выпало из западного общественного внимания, успокоенного катастрофическим ущербом американских и прочих санкций для российской экономики.Теперь, при взгляде на оживший Крымский мост, у западного обывателя зародилось сомнение в успехе политики их санкций. Одна телекартинка так резко перевернула сознание, выпестованное недружественными нам СМИ и их покровителями. На самом деле картинок этих намного больше.Если окинуть взором последнее полугодие, можно вспомнить запуск первой очереди завода по производству сжиженного природного газа на Ямале. Он случился в минувшем декабре. Теперь инвесторы проекта планируют уже в первый год отправить на мировой рынок 5,5 млн. тонн СПГ.Затраты на строительство завода на Ямале оцениваются в серьёзную сумму – 26,9 млрд. долларов США. Крымский мост, как помним, обойдётся нам примерно в 4 млрд. долларов. Но запуск первой очереди Ямал СПГ мир не заметил. Мимо его внимания прошло и начало работы четвёртого энергоблока Ростовской атомной электростанции.Первого февраля нынешнего года президент Владимир Путин в онлайн-режиме дал старт запуску в работу этого энергоблока с установленной мощностью 1000 МВт. Между прочим, за время санкций на Ростовской АЭС вводят в строй уже второй блок. В 2015 году здесь начал работать энергоблок № 3. Затраты на эти объекты составили около $3 миллиардов.9 марта 2018 году в экономике России случилось другое важное событие. На опытно-промышленную эксплуатацию вышел первый энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 электрической мощностью 1200 МВт. Теперь он переведён в разряд действующих.Наконец, в апреле на площадке Курской АЭС-2 начали закладку фундаментов под первый и второй энергоблоки с реакторами поколения 3+, разработанными российскими проектировщиками. Это будут самые мощные энергоблоки (1255 МВт) в российской атомной энергетике.У этих новостей есть два важных момента. Во-первых, мало какая страна может похвалиться одновременной работой над такими серьёзными инфраструктурными проектами. Во-вторых, запуск в эксплуатацию мощных электрических объектов говорит о возрастающей потребности бизнеса в электроэнергии.Это значит, российская экономика не только не «развалилась под санкциями», а очень даже живёт. И не только строительством в Керченском проливе. Внимательный наблюдатель видит ежемесячный ввод в строй порядка двух десятков предприятий и производств. Вот свежие примеры.– В Чердаклинском районе Ульяновской области введён в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт;– На Зарамагской ГЭС-1, возводимой «РусГидро» на реке Ардон в Северной Осетии, начался важнейший этап установки гидротурбин. Будут установлены две турбины мощностью по 171 МВт, выработка гидроэлектростанции составит 850 млн. кВтч в год;– На предприятии «Саратовстройстекло» открыли новый цех нанесения покрытий. Здесь планируют произвести 8 млн. квадратных метров энергоэффективного стекла, которое используется в зданиях различного назначения и на транспорте;– В Санкт-Петербурге на заводе «Армалит» открыт новый цех по производству дисковых затворов. Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения;– В городе Дзержинске Нижегородской области открыта промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок;– 17 мая состоялось мероприятие по закладке первого камня оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет-Холдинг» в Новосибирской области. В составе ОРЦ будут мультитемпературный и морозильный склады, овощехранилище, павильон оптовой торговли;– Состоялось открытие перерабатывающего комбината в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. Это почти 20% от общего российского производства;– Компания НПЦ «Элвис» — российский разработчик микроэлектроники, начала поставки отечественного процессорного модуля Салют-ЭЛ24ПМ;– «Орскнефтеоргсинтез» завершил строительно-монтажные работы на установке гидрокрекинга;– На Западно-Эргинском месторождении Эргинского кластера НК «Роснефть» при испытании первой эксплуатационной горизонтальной скважины получен фонтанный приток нефти дебитом 90 тонн в сутки;– Холдинг НПО «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех», представил линейку многоцелевых высокоточных токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров с отечественной системой числового программного управления (ЧПУ) «Олимп»;– В городе Полевской Свердловской области запущена вторая очередь пускового комплекса чугунно-литейного производства ООО «Полимет»;– Ставропольская компания «Стилсофт» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов, открыла новый производственный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров;– Первый в Поволжье сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга» запущен в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и действующего резидента ОЭЗ «Джошкуноз Алабуга», производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности. Предприятие стало 24-м заводом, открытым на территории ОЭЗ;– Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» завершает строительство биофармацевтического производственного комплекса. Здесь планируют выпускать более 30 наименований лекарственных препаратов;– Группа «Черкизово» приступила к заселению последней седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области. Новая площадка стоимостью 500 млн. рублей рассчитана на единовременное содержание 40 тысяч голов в год, что обеспечит около 5 100 тонн свинины в живом весе в год;– Детский технопарк «Изобретариум» открылся в рамках реализации стратегии социально-экономического развития подмосковного наукограда Реутов;– Завод по производству приборов учёта электроэнергии открыли в Омске.В этом новостном ряду из информационного портала sdelanounas.ru далеко неполный перечень того, что произошло во второй декаде мая. Однако очевидно, что в условиях санкций и, мягко говоря, неэффективной работы первого правительства Дмитрия Медведева, российская экономика растёт и, несмотря на все объективные трудности, показывает положительную динамику своего развития.Об этой динамике спорят. Западные пропагандисты постиндустриального общества изобрели несколько параметров оценки состояния экономики. Есть здесь объём валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанный по долларовому номиналу. Есть ВВП по паритету покупательной способности.Оба показателя активно используются Международным валютным фондом и Всемирным банком. При этом отличаются они в разы. Например, ВВП России по долларовому номиналу за 2017 год составил 1267.55 млрд. долларов США (13 место в рейтинге). По паритету покупательной способности цифра получилась совсем иная. В оценке МВФ ВВП России в 2017 году составил 4008 млрд. долларов (6 место в рейтинге).Для штатных пропагандистов это очень удобная ситуация. Каждый выбирает для себя понравившийся показатель, не особенно вдаваясь в его корректность. А она очень даже зависит от разброса внутренних цен. Вот яркий тому пример. Стоимость литра бензина в Германии примерно полтора евро. В России – 60 евроцентов. Получается, на каждом литре бензина ВВП Германии вырастает почти втрое от российского. Вот только на этом объёме топлива германский автомобиль в три раза дальше не едет.Такое несоответствие в оценках мало занимает западных политиков. Они по-прежнему избегают сравнения экономик в натуральных показателях (штуках, тоннах, литрах и пр.) Иначе трудно доказать эффективность работы своих кабинетов министров. Для этого ищут совсем иные способы.Помнится, когда в Великобритании стал резко проседать ВВП, премьер-министр Дэвид Кэмерон решил включить в национальный продукт доходы от наркоторговли и проституции. Идея британца понравилась всем европейцам. Под предлогом более справедливого распределения бюджета ЕС руководители Еврокомиссии распорядились учитывать объём теневого сектора экономики в каждой европейской стране. Тем более, что в некоторых из них (в Нидерландах, например,) проституция и употребление наркотиков разрешены законом.Экономические показатели в ЕС разом подросли. Только вот благосостояние европейского общества от этой цифровой манипуляции никак не выросло. Да такая задача и не ставилась. Достаточно было продемонстрировать экономические провалы соседей (в нашем случае – России), чтобы завуалировать свою собственную управленческую несостоятельность.Санкции против России в этом смысле стали для западных политиков находкой. Подручные им СМИ активно включились в описание того, как хиреет и разваливается российская экономика и как расцветает западная. Процесс оглупления местного общества набрал невиданные обороты.Эту политическую идиллию разрушил ввод в строй автодорожной части Крымского моста. Событие такого масштаба (всё-таки самый крупный мост Европы построен) не удалось ни скрыть, ни замолчать. Людям стали очевидны возможности России и её самодостаточной (в оценке Владимира Путина) экономики. Для этого даже не обязательно читать ленту оперативных новостей. Однако нам о ней надо помнить, чтобы видеть, за счёт чего поднимается сегодня экономика России. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 60 Источник Похожие новости Человек, который "разбомбил Крымский мост". Типичный представитель СМИ США Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты Иранский вопрос: повод для возвращения Америке «величия»

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