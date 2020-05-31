Клишас заявил о востребованности поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию должны обеспечить гарантии для граждан на будущее, но они востребованы уже сегодня. Об этом в субботу, 30 мая, рассказал член Совета Федерации Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

«В законе о поправке есть четкое положение, что поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в Конституции. То есть решение принимают люди, это позиция президента», — сказал сенатор.

По его словам, порядок голосования должен быть понятен гражданам, а само оно должно пройти в безопасных условиях.

Ранее в этот же день сообщалось, что самой важной поправкой россияне считают поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее сочли первоочередной 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения.

93% опрошенных отметили необходимость признания детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязательств государства оказывать им поддержку.

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий. По столько же заявили о важности оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат и об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТа не менее прожиточного минимума.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

Вместе с тем в Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.