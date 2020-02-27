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Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок в Конституцию

27 февраля 2020, 18:09  •  61 • Политика
В случае поддержки гражданами РФ поправок в Конституцию страны все изменения вступят в силу одновременно, сообщил 27 февраля сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас.
«Подготовлена редакция поправок, в соответствии с которой после общероссийского голосования, в случае поддержки со стороны граждан, все изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно, включая и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному собранию», — приводит его слова «РИА Новости».
Клишас также отметил, что рабочая группа учтет все поручения по поправкам президента России Владимира Путина, данным им на встрече с членами группы 26 февраля. Они будут внесены в Госдуму до 2 марта.
По словам сенатора, рассмотрение законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении планируется 10 марта, в нем будут участвовать все сопредседатели рабочей группы. При этом во время обсуждения должны быть учтены предложения, высказанные в регионах.
Во время встречи с рабочей группой 26 февраля Путин дал поручения, связанные с закреплением в Конституции России ряда тезисов. В частности, он согласился закрепить в Основном законе страны роль предпринимательства, поддержал идею о запрете должностным лицам иметь активы за рубежом, посчитал возможным закрепить в Конституции индексирование потребкорзины, а также согласился отдельно указать на особое отношение к детям.
Голосование по законопроекту пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени, день будет объявлен нерабочим.
Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.
Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

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