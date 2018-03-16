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Клишас: РФ постоянно совершенствует законодательство в сфере борьбы с коррупцией

16 марта 2018, 07:24  •  36 • Политика

ГАВАНА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Россия постоянно совершенствует законодательство в области противодействия коррупции. Об этом заявил в четверг ТАСС председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Наше законодательство в сфере борьбы с коррупцией в последние годы далеко продвинулось. Тем не менее, мы постоянно его совершенствуем", - отметил сенатор. Он возглавляет делегацию верхней палаты российского парламента на проходящей в эти дни в Гаване Международной конференции по уголовному праву. Помимо российских законодателей в форуме, на который съехались более ста делегатов из 26 стран, принимают участие также представители Генеральной прокуратуры РФ, в том числе заместитель генпрокурора Николай Винниченко.

"Мы активно боремся с коррупционными проявлениями, принимаем много законодательных новелл на эту тему, однако у нас пока остаются проблемы как в праве, так и в правоприменении. И заместитель генпрокурора, и я говорили на конференции как о положительных, так и об отрицательных моментах", - указал Клишас.

По словам сенатора, российские законодатели занимаются восполнением пробелов, имеющихся в антикоррупционной правовой базе. "Мы работаем над определением с точки зрения антикоррупционного законодательства таких понятий, как конфликт интересов, тесные и родственные связи. Нам предстоит более четко определить, что такое материальная выгода, а что такое выгода нематериального характера. Следует установить, как соотносятся правила, связанные с защитой частной жизни и персональных сведений, с требованиями о раскрытии все большего и большего объема информации в отношении имущества лиц, которые занимают соответствующие должности", - пояснил Клишас.

В этой связи глава комитета Совфеда отметил важность взаимодействия с зарубежными партнерами, в том числе в рамках группы ГРЕКО - Группы государств против коррупции, созданной при Совете Европы в 1999 году.

"Мы будем продолжать взаимодействовать с нашими зарубежными коллегами, потому что коррупция, особенно в современном мире, - это трансграничное явление", - отметил парламентарий. По его словам, нередко счета, на которые поступают средства, полученные в результате незаконного обогащения, находятся в зарубежных, зачастую офшорных юрисдикциях.

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