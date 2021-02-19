Клишас: Решение ЕСПЧ – не повод нарушать российское законодательство

Андрей Клишас. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Минюст РФ отказывается выполнять политические указания

В России действуют четкие правовые установки, и отклоняться от них по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Минюст РФ не собирается. На это указал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Комментируя претензии сторонников Алексея Навального, которые апеллируют к решению ЕСПЧ о немедленном освобождении блогера из-под стражи, сенатор подчеркнул, что никто не вправе требовать от РФ нарушения Конституции.

"Никакие политические указания европейских субсидиарных органов не могут быть основанием для нарушения Конституции РФ. Так что Европейскому суду следует действовать в рамках своей компетенции и не нарушать национальное законодательство, давая подобного рода указания российским властям",

– высказался Клишас в интервью "Парламентской газете". Он напомнил, что судьи в РФ независимы, руководствуются только законами РФ, и ни у кого нет права вмешиваться в процесс на этапе исполнения приговора. Тем более, что оценка ЕСПЧ не является правовой.

"Решение ЕСПЧ по обеспечительным мерам в отношении Навального является исключительно политическим. В качестве его обоснования Европейский суд ссылается на свои внутренние регламентные нормы, а не на нормы международного права. Россия же действует в соответствии с нормами международного права и Конституцией РФ",

– пояснил Клишас. Он подчеркнул, что Россия добросовестно выполняет международные обязательства, в том числе, например, выплачивает присужденные ЕСПЧ компенсации. Но происходит это тогда, когда решения не противоречат национальному правосудию. В случае с Навальным у Минюста нет никаких правовых оснований, чтобы исполнить решение ЕСПЧ.

Ранее Минюст РФ сообщил о невозможности исполнить требование ЕСПЧ освободить осужденного за финансовые махинации по делу "Ив Роше" Алексея Навального.

Навальному заменили условный срок заключения на отбывание наказания в колонии за нарушение условий испытательного срока. Суд вынес это решение 2 февраля 2021 года.