Клишас рассказал о правилах голосования по поправкам в Конституцию России

Россиянам будет предложено проголосовать за предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию страны единым документом, а не по отдельным пунктам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации страны по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 20 января.

Член Совфеда отметил, что перед вынесением законопроекта к голосованию гражданами его текст должны будут принять в Федеральном собрании России.

«Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», — приводит слова Клишаса «РИА Новости». Сенатор добавил, что названные им принципы используются и на выборах президента России.

Ранее 20 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию России. Текст законопроекта предусматривает запрет одному человеку занимать пост президента России больше двух сроков по шесть лет.

Кроме этого, премьер-министр и члены правительства страны будут назначаться президентом России только после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, а также их заместителей.

Президент же, согласно проекту, будет формировать Государственный совет России для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития».

Также в новом варианте Конституции предусматривается регулярная индексация пенсий и социальных выплат россиянам, а также гарантия минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения России.

В отношении права проект предусматривает, что РФ может не исполнять решения межгосударственных органов, если они приняты по международным договорам, в которых участвует страна, но противоречат российской Конституции.

Все предложенные Путиным изменения предлагается вынести на общероссийское голосование.