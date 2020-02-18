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Клишас рассказал, какими поправками к Конституции больше всего интересуются россияне

18 февраля 2020, 11:09  •  51 • Политика

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Вопросы защиты суверенитета наиболее интересуют граждан страны при опросах, связанных с изменениями в Конституции РФ. Об этом во вторник на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы проводили определенные исследования и социологический мониторинг, чтобы понять, какие вопросы беспокоят граждан, и, наверное, на первое место вышли вопросы, связанные с суверенитетом. Кому-то покажется странным, но самые высокие оценки предложений мы имеем по двум позициям - это защита суверенитета и социальные гарантии", - сказал Клишас.

По его словам, в поправках в Конституции будут закреплены положения, что решения надгосударственных органов и международные обязательства должны не противоречить положениям Конституции РФ.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправкам к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона РФ над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправкам к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

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