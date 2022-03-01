Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зелен...
Мария Шукшина прямо обратилась к Западу по поводу России и ВОЗ: "А то уже п...
Главная / Политика

Клишас раскрыл детали санкционного «ответа» на рестрикции Запада

01 марта 2022, 20:50  •  357 • Политика
Санкционный пакет, который будет введен Москвой в ответ на рестрикции Запада, власти страны сформируют в соответствии с российским законодательством. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Ответные санкции России должны быть жесткими, но вводиться они будут уполномоченными органами власти на основании закона. Мы свою правовую систему ценим и создадим для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки», — приводит «РИА Новости» слова Клишаса.
В ближайшие дни Госдума, Совет Федерации и правительство страны подготовят необходимые документы и проведут дополнительные заседания, уточнил сенатор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 марта, что незаконные санкции Запада вернутся им бумерангом. По словам Захаровой, уже сейчас финансовым системам, экономикам и энергетической безопасности стран Европы наносится колоссальный урон.
Французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил в тот же день, что ЕС будет экономически подавлять Россию, начав глобальную финансовую войну против РФ. Ле Мэр добавил, что рестрикции будут применяться до тех пор, пока РФ не встанет на путь деэскалации и не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что санкционное давление на Россию в итоге спадет. По его словам, российские власти обратят особое внимание на меры поддержки российского бизнеса в условиях санкций.
Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Позднее он разорвал дипломатические отношения с Россией.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


357
Источник
Похожие новости
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
01 марта 2022, 16:45
Минобороны: удары высокоточным оружием нанесены по объектам СБУ и ПСО в Киеве
01 марта 2022, 12:40
Генерал-майор озвучил то, о чём не говорят: Остановлена "тотальная зачистка" мирных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью десантников
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.