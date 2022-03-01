Клишас раскрыл детали санкционного «ответа» на рестрикции Запада

Санкционный пакет, который будет введен Москвой в ответ на рестрикции Запада, власти страны сформируют в соответствии с российским законодательством. Об этом во вторник, 1 марта, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Ответные санкции России должны быть жесткими, но вводиться они будут уполномоченными органами власти на основании закона. Мы свою правовую систему ценим и создадим для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки», — приводит «РИА Новости» слова Клишаса.

В ближайшие дни Госдума, Совет Федерации и правительство страны подготовят необходимые документы и проведут дополнительные заседания, уточнил сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 марта, что незаконные санкции Запада вернутся им бумерангом. По словам Захаровой, уже сейчас финансовым системам, экономикам и энергетической безопасности стран Европы наносится колоссальный урон.

Французский министр финансов Брюно Ле Мэр заявил в тот же день, что ЕС будет экономически подавлять Россию, начав глобальную финансовую войну против РФ. Ле Мэр добавил, что рестрикции будут применяться до тех пор, пока РФ не встанет на путь деэскалации и не вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что санкционное давление на Россию в итоге спадет. По его словам, российские власти обратят особое внимание на меры поддержки российского бизнеса в условиях санкций.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Позднее он разорвал дипломатические отношения с Россией.