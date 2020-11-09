Клишас предсказал противоречия в обществе США после выборов

Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе усилятся. Об этом в воскресенье, 9 ноября, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено», — цитирует сенатора «РИА Новости». По его мнению, доверия к итогам выборов нет ни у участников кампании, ни у значительной части населения США.

Ранее в этот день сенатор Андрей Климов отметил, что приход на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена вызовет усиление антироссийской риторики с акцентом на персональные санкции.

Джо Байден 7 ноября обратился к нации и объявил себя победителем на выборах главы государства, которые состоялись 3 ноября. Политик пообещал стать «президентом, который будет не разъединять, а объединять».

Действующий президент США Дональд Трамп назвал победителем себя и намерен добиться пересмотра результатов в суде.

Многие мировые лидеры уже направили свои поздравления Байдену. В их числе — главы европейских государств, а также президенты Украины, Казахстана, Египта, Аргентины и Венесуэлы.