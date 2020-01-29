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Клишас пообещал удобное и прозрачное голосование по поправке к Конституции

29 января 2020, 16:09  •  18 • Политика

КРАСНОЯРСК, 29 января. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправке к Конституции будет удобным для граждан и прозрачным с точки зрения процедуры. Об этом в среду сказал журналистам в Красноярске сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"У нас референдум по Конституции возможен только в случае, если мы принимаем новую Конституцию. Нам Конституция запрещает проводить референдум по поправкам в 3-ю и 8-ю главы, это причина, почему мы вынуждены сейчас этот институт общероссийского голосования предлагать... Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры", - сказал Клишас.

Всенародное голосование по поправке к Конституции хорошо было бы провести до майских праздников, считает он.

"Многие называют 12 апреля, есть такая дата. Решения нет, но она [дата всенародного голосования] обсуждается. Наверное, хорошо было бы, если бы мы ушли на майские праздники, пройдя все основные процедуры, пройдя голосование. Апрель - хороший месяц", - сказал Клишас.

Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы начнет на следующей неделе рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции, сообщил Клишас.

"Госдума очень короткий срок установила для сдачи этих поправок. [Председатель профильного комитета Госдумы] Павел Владимирович Крашенинников, мы вчера с ним разговаривали, они начинают работу комитета со следующей недели, в понедельник, они постепенно начинают разбирать поправки", - сказал он.

Также сенатор сообщил, что, по предварительным данным, в начале февраля может пройти встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции РФ. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования.

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