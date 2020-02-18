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Клишас: госсовет займется нацпроектами и качеством жизни в регионах

18 февраля 2020, 11:09  •  36 • Политика

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Государственный совет, после внесения изменений в Основной закон РФ и придания ему статуса конституционного органа, будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах. Об этом во вторник на съезде Совета муниципальных образований Красноярского края сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона, - это то, чем должен заняться новый Государственный совет как конституционный орган", - сказал Клишас, он добавил, что госсовет не будет дублировать функции Совета Федерации.

По словам Клишаса, госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"

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