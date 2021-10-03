Бывшего сенатора Франца Клинцевича беспокоит "асфальтовый каток" Афганистана. Речь идёт о потоке беженцев, с которыми в Центральную Азию могут проникнуть боевики.

Необходимо приготовиться к тому, что в будущем возможны конфликты на границе Афганистана с соседними государствами. Об этом РИА ФАН заявил глава Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Он указал на то, что боевики "Талибана"* перебросили силы к границе с Таджикистаном. При этом организация заявляла, что у неё якобы нет внешнеполитических планов.

Беспокоит Клинцевича и так называемый "асфальтовый каток". Благодаря действиям США были созданы максимально благоприятные условия для формирования потока беженцев, с которыми могут проникать в другие страны террористы.

"Противостоять ему очень сложно. Можно только разойтись и пропустить его", - предупредил Клинцевич.

По мнению эксперта, американские стратеги недооценили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, военные позиции России на территории Центральной Азии крайне сильны.

Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Малек Дудаков, в Афганистане наблюдается усиление террористической активности. Талибы* не смогут контролировать всю страну, и вялотекущая гражданская война будет продолжаться. В таких условиях террористам будет легче дышать.

Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена, подчеркнул Дудаков.

Как считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, нет никаких гарантий, что боевики "Талибана" не начнут применять захваченный американский арсенал против стран - членов СНГ. Амбиции талибов могут "вырасти из афганских штанишек", распространившись на соседние территории.

Под угрозой могут оказаться Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Казахстан.

"Неизвестно, как они себя поведут, когда окрепнут и сформируют армию на горе того оружия, которое им досталось на халяву", - цитирует его слова polit.info.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.