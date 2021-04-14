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Клинцевич уличил НАТО в двойных стандартах из-за "необоснованных беспокойств"
14 апреля 2021, 02:55 • 60 • Политика
Экс-сенатор Франц Клинцевич уличил НАТО в двойных стандартах из-за "необоснованных беспокойств" по поводу военных учений на территории России.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "необоснованной" переброске войск к границе с Украиной. Ситуацию в интервью РИА ФАН прокомментировал экс-сенатор Франц Клинцевич.
Как напомнил политик, перемещения вооруженных сил осуществляется исключительно по территории страны. По этом речь идет исключительно о внутреннем деле Москвы, тогда как представители НАТО вновь продемонстрировали политику двойных стандартов и отсутствии логики.
"Напомню, Запад постоянно упрекает Россию в необоснованном беспокойстве, когда мы выражаем тревогу при концентрации войск НАТО, в том числе США в непосредственной близости к границам", - подчеркнул политик
Москва всегда заблаговременно предупреждает иностранных партнёров о проведении учений. Этого нельзя сказать о США и их союзников.
Более того, Украина при поддержке Запада не скрывает своего желания начать наступление в Донбассе. И Россию беспокоит рост напряженности на границе.
"Мы в состоянии в считанные часы поднять и переместить как по воздуху, так и по земле большие силы и средства", - предупредил он.
Как ранее заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.
Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.
"Украина разделится на две части: восточную и западную", - поделился с Ura.ru прогнозом Коротченко.
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