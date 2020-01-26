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Клинцевич удивился неадекватности заявлений Киева о "краже истории Украины-Руси"

26 января 2020, 18:39  •  104 • Политика
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал проявлением "невежественной русофобии" заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о "краже украинской истории".
Ранее Бондар отметился серией антироссийских заявлений в статье для издания "Зеркало недели". Польский дипломат призвал объединиться в борьбе против Москвы, пишет ФАН.
Политик заявил о "краже истории Украины-Руси", несмотря на то, что такого государства никогда не существовало.
В связи с явной неадекватностью позиции высокопоставленного украинского чиновника Клинцевич выразил своё сожаление.
"Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство "Украина-Русь" с причинами возникновения Второй мировой войны", - подивился сенатор. "Что называется, в огороде бузина, а в Киеве - дядька", - сыронизировал Клинцевич в разговоре с "РИА Новости".

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