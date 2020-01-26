Клинцевич удивился неадекватности заявлений Киева о "краже истории Украины-Руси"

Ранее Бондар отметился серией антироссийских заявлений в статье для издания "Зеркало недели". Польский дипломат призвал объединиться в борьбе против Москвы, пишет ФАН.

Политик заявил о "краже истории Украины-Руси", несмотря на то, что такого государства никогда не существовало.

В связи с явной неадекватностью позиции высокопоставленного украинского чиновника Клинцевич выразил своё сожаление.

"Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство "Украина-Русь" с причинами возникновения Второй мировой войны", - подивился сенатор. "Что называется, в огороде бузина, а в Киеве - дядька", - сыронизировал Клинцевич в разговоре с "РИА Новости".