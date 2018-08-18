Клинцевич: у РФ есть много способов отреагировать на блокирование судна "Механик Погодин"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россия обладает множеством вариантов мер, которые она может предпринять в ответ на решение Киева заблокировать в порту Херсона на три года российский танкер "Механик Погодин", считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Украинские власти явно играют с огнем, незаконно задерживая российское судно "Механик Погодин" в порту Херсона вот уже больше недели, - сказал он журналистам в субботу. - У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе". По его словам, создается впечатление, "что Киев не понимает, насколько разнятся здесь возможности России и Украины".

"Мы все же надеемся, что здравый смысл восторжествует и в ближайшие дни наше судно сможет свободно покинуть порт. Иначе ответ России будет предельно жестким", - резюмировал парламентарий.

В субботу заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Киев заблокировали в порту Херсона танкер на три года. В компании "В. Ф. Танкер", которой принадлежит судно, до этого также сообщили ТАСС, что экипаж танкера не пустил на борт портовую инспекцию, которая намеревалась проверить жалобу о "неудовлетворительном состоянии судна", в связи с отсутствием правовых оснований. Гданов, в свою очередь, назвал такое поведение моряков незаконным и заявил, что экипаж "в соответствии с требованиями действующего законодательства, понесет ответственность".