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Клинцевич: Саудовская Аравия толкает Катар на противоправные действия своими заявлениями

25 апреля 2018, 16:09  •  54 • Политика

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что заявление главы МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, что Катар должен направить свои войска в Сирию в ответ на военную помощь США, является настоящим шантажом.

Заявление аль-Джубейра появилось на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который отметил, что Вашингтон "потратил семь триллионов [долларов] на Ближнем Востоке и не получил ничего или даже меньше, чем ничего".

"Заявление главы МИД Саудовской Аравии - это самый настоящий шантаж. Саудовская Аравия толкает Катар на заведомо противоправные действия", - сказал Клинцевич журналистам в среду.

При этом он заявил о своих больших сомнениях относительно того, что США действительно могут покинуть Сирию в обозримом будущем, несмотря на все заявления Трампа. "Саудовская Аравия ведет речь, скорее, об участии Катара в сирийской кампании не вместо США, а в дополнение к ним. Тем более странно: в Эр-Рияде не могут не понимать, что ничего, кроме дополнительного хаоса и новых бессмысленных жертв, это не принесет", - отметил Клинцевич, добавив, что, по его мнению, саудиты преследуют какие-то другие цели, "о которых предпочитают вслух не говорить".

В столице Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США Эль-Удейд. На ней размещены 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции.

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