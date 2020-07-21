|
Клинцевич: Санкции США укрепят авторитет и имидж Кадырова
21 июля 2020, 10:00 • 103 • Политика
Санкции США позволят укрепить авторитет Рамзана Кадырова на международной арене. Так считает сенатор Франц Клинцевич.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сможет заработать дополнительные имиджевые очки в международном информационном пространстве. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека. Клинцевич же считает подобные заявления голословными и советует главе Чеченской Республики подать в суд на Вашингтон, вынудив последний представить доказательства.
Что касается влияния санкций, то Кадыров не ездит в США, но это добавит ему очков и повысит рейтинг.
"В рамках международного информационного пространства только добавит ему имиджа, авторитета и известности, которой ему и так хватает", - уверен сенатор.
Как передаёт "Вечерняя Москва", ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в социальных сетях ответ госсекретарю Соединённых Штатов Америки Майклу Помпео, который добился введения санкций против российского политика. Кадыров поместил фотографию, на которой он запечатлён с пулемётами.
"Помпео, мы принимаем бой!" - заявил чеченский лидер.
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2020, 15:00
|
15 июля 2020, 14:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
18 июля 2020, 22:00
|
16 июля 2020, 02:00
|
18 июля 2020, 13:00
|
17 июля 2020, 00:00