Клинцевич: Санкции США укрепят авторитет и имидж Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сможет заработать дополнительные имиджевые очки в международном информационном пространстве. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека. Клинцевич же считает подобные заявления голословными и советует главе Чеченской Республики подать в суд на Вашингтон, вынудив последний представить доказательства.

Что касается влияния санкций, то Кадыров не ездит в США, но это добавит ему очков и повысит рейтинг.

"В рамках международного информационного пространства только добавит ему имиджа, авторитета и известности, которой ему и так хватает", - уверен сенатор.

Как передаёт "Вечерняя Москва", ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал в социальных сетях ответ госсекретарю Соединённых Штатов Америки Майклу Помпео, который добился введения санкций против российского политика. Кадыров поместил фотографию, на которой он запечатлён с пулемётами.

"Помпео, мы принимаем бой!" - заявил чеченский лидер.