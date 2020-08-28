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Клинцевич "расшифровал" слова Путина: "Превратить Белоруссию в Украину никто не позволит!"

28 августа 2020, 09:50  •  142 • Политика
Путин заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии. "Превратить Белоруссию в Украину никто не позволит! И, как я это услышал в интервью, президент об этом однозначно сказал", - прокомментировал речь главы государства сенатор Франц Клинцевич.
Ситуация в Белоруссии после выборов президента в целом выравнивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилёву. Слова российского лидера прокомментировал сенатор Франц Клинцевич.
Глава государства отметил, что Кремль исходит из того, что ситуация в Белоруссии будет разрешена мирным путём, а на все нарушения будет соответствующая реакция закона. Также Путин подчеркнул, что Белоруссия для России - это очень близкая страна, и Москве небезразлично, что там происходит.
По мнению сенатора Франца Клинцевича, слова президента России - это серьёзное предупреждение тем, кто расшатывает ситуацию в Белоруссии. Речь идёт о "проплаченных элементах", которые создают все условия для дестабилизации обстановки.
Превратить Белоруссию в Украину никто не позволит! И, как я это услышал в интервью, президент об этом однозначно сказал, учитывая наши договорные обязательства в рамках ОДКБ и Союзного государства, - сказал сенатор в беседе с Nation News.

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