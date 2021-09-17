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Клинцевич: "Обвинять Россию в экспансионистских настроениях - это чересчур"

17 сентября 2021, 07:40  •  30 • Политика
Как заявил экс-сенатор Франц Клинцевич, НАТО приходится считаться с позицией Москвы. "Обвинять Россию в экспансионистских настроениях - это чересчур", - добавил он.
НАТО приходится считаться с Россией, однако абсурдно обвинять последнюю в "экспансионистских настроениях". Об этом РИА ФАН рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.
Ранее кандидат в постпреды США при НАТО Джули Смит заявила, что главной угрозой для Европы и всего альянса в ближайшие 10 лет будет именно Москва. Последняя якобы является потенциальным военным противником и источником угроз в киберпространстве.
Как пояснил Клинцевич, при президенте Владимире Путине Россия радикально изменила свою внешнюю политику, взяв курс на национальный суверенитет. И Западу пришлось с этим считаться.
"Но обвинять нас в экспансионистских настроениях - это уже чересчур. У нас внутри-то страны не хватает 150 миллионов человек, чтобы освоить наши пространства и полноценно развиваться", - пояснил Клинцевич.
Несмотря на санкционное давление, которое могло бы поставить на колени любую другую страну, Россия продемонстрировала свою прочность и устойчивость.
Интересно, что после провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью, которое он дал телеканалу "360", предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.
Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.

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