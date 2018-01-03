Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Взгляд на 2017, прогноз на 2018 (К. Сёмин, В. Овчинский, Ю. Тавровский)
«Несмотря на все запреты»: почему торговля Украины с Россией выросла больше, чем...
Глава МИД ФРГ заявил, что не считает конфликт на Украине замороженным
40-лeтние дeти или истоpия однoго бeзyмия
Главная / Политика

Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом

03 января 2018, 15:39  •  66 • Политика

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. США не должно мериться с КНДР размерами ядерной кнопки. Такое мнение высказал в среду журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что США как великой державе не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына. Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри - здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить", - сказал сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
03 января 2018, 14:24
Сирия: победа объявлена, война продолжается
02 января 2018, 20:09
В ЦИК не поступала жалоба от штаба Собчак на ролик единороссов в поддержку Путина
02 января 2018, 16:54
Клинцевич: марши в честь Бандеры в Киеве ведут к саморазрушению

02 января 2018, 16:54
ЦИК принял документы у выдвинувшейся на выборы президента РФ Татьяны Воловик
03 января 2018, 01:24
Экономическая политика КНР в 2018 году
03 января 2018, 15:39
Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 декабря 2017, 06:24
Иван-царевич и Кощеево царство
31 декабря 2017, 03:24
Какие пророчества Ротшильдов сбылись в 2017 году
28 декабря 2017, 18:39
Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации
29 декабря 2017, 22:28
Жесть! Жириновский дал залпом по Украине: Тупоголовые кастрюли!
29 декабря 2017, 07:39
Украинский танк «Булат» опасно недооценивают
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.