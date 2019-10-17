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Клинцевич призвал готовиться к историям про "злых русских" после перехвата дипломатов США в Северодвинске

17 октября 2019, 18:24  •  94 • Политика
Сенатор Франц Клинцевич призвал готовиться к историям в западных СМИ про "злых русских" после перехвата дипломатов США, ехавших в Северодвинск.
В ближайшее время в информационном пространстве могут начаться разговоры о "злых русских". Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя инцидент с перехватом американских дипломатов в Северодвинске.
По словам сенатора, закрытые для иностранцев города есть в каждой стране. Но если российский дипломат в США не может никуда отправиться без согласования маршрута, то представители американской разведки считают, что им все позволено.
Также не исключено, что в ближайшее время в западных СМИ заговорят о "злых русских", которых обвинят в некорректном обращении с дипломатами США. Клинцевич не сомневается, что последние целенаправленно организовали провокацию.
"Наши спецслужбы действовали правильно, в соответствии с законодательством. Российские законы и российский порядок на нашей территории будут соблюдать все, включая американцев", - подчеркнул сенатор.
Ранее стало известно о том, что сотрудников посольства США сняли с поезда, ехавшего в Северодвинск. У дипломатов не было при себе спецразрешения. Предположительно, путешествие американцев напрямую связано со взрывом на военном полигоне.
Напомним, 8 августа в районе Северодвинска произошёл пожар с последующим взрывом. Как пояснили в Минобороны, ЧП связано с испытаниями жидкостной реактивной двигательной установки. Инцидент унёс жизни пяти сотрудников Саровского ядерного центра.

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