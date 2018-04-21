Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский: Как разыгрывали химический спектакль в Думе
Как вербуют звезд для политической пропаганды (Руслан Осташко)
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
Лавров в ходе визита в Китай встретится с Си Цзиньпином
Главная / Политика

Клинцевич: прилюдное осквернение памятника в Польше стало следствием политики властей

21 апреля 2018, 17:54  •  49 • Политика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Осквернение памятника благодарности Красной армии в Варшаве с привлечением максимального внимания людей является следствием многолетней государственной политики польских властей. Такое мнение выразил в субботу в беседе с журналистами член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как сообщил ранее ТАСС лидер общественной организации "Польско-российское братство" Петр Радтке, группа вандалов закрасила красной краской памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Они снимали свои действия на видеокамеру, запись размещена в интернете. Среди свидетелей акта вандализма оказались люди, выступившие в защиту памятника и потребовавшие "прекратить осквернение мемориала". В ответ прозвучали слова о том, что этот монумент нелегален по новому закону о декоммунизации.

"С сожалением должен констатировать, что подобное показательно демонстративное надругательство над священными для России символами стало следствием государственной политики, которая проводится в Польше уже не первый год. Понятно, что в этом контексте трудно вести речь о каком-либо серьезном улучшении российско-польских отношений", - сказал Клинцевич.

Он добавил, что это далеко не первый случай осквернения памятников советским солдатам-освободителям в Польше. Однако в данном случае, по мнению сенатора, показательно, что акт вандализма совершен не под покровом ночи, а с максимальным привлечением внимания общественности. "Вандалы сознательно орудовали прилюдно, снимали свои действия на видеокамеру, стараясь тем самым привлечь к ним максимум внимания", - отметил Клинцевич.

Памятник благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке на правом берегу Вислы 15 сентября 1946 года в память о солдатах, погибших 10-15 сентября 1944 года в боях за варшавский район Прага. Этот монумент регулярно становится мишенью вандалов. От памятника неоднократно откалывали фрагменты, на него наносили оскорбительные надписи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
21 апреля 2018, 04:54
Москва просит пояснить Лондон, делится ли он данными по делу Скрипалей с частными лицами
19 апреля 2018, 17:09
Захарова: в Восточной Гуте обнаружены запасы хлора из ФРГ и дымовых шашек из Солсбери
20 апреля 2018, 22:24
В Совфеде заявили, что РФ следует подать в суд на США за клевету и необоснованные санкции

20 апреля 2018, 02:54
Косачев: США пытаются выдавить "Аэрофлот" с рынка перевозок в пользу своих компаний
21 апреля 2018, 17:54
МИД РФ назвал недопустимым выезд экспертов ОЗХО в Думу через 11 дней после запроса Дамаска
21 апреля 2018, 17:54
МИД РФ не получал уведомлений об иске Нацкомитета Демократической партии США по выборам
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
14 апреля 2018, 18:24
Ракеты США ударили, но получили мощный отпор
15 апреля 2018, 11:09
Удар по Сирии и вопрос о "мультяшных" видеороликах
16 апреля 2018, 06:40
Фиаско «красивых и умных». Технические моменты провального удара по Сирии
16 апреля 2018, 06:40
Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?
17 апреля 2018, 08:39
Украинские новости? Спасибо, ешьте сами!
19 апреля 2018, 06:09
Армения на пороге «бархатного» суицида
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.