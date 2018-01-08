Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Юнус-Бек Евкуров: К Пасхе мы восстановим у себя в Ингушетии три православных час...
Миф о "советской оккупации" взорвёт Украину
Технологии «персидской весны»: какие методы применялись для дестабилизации обста...
Мы опять вступим в ЕС
Главная / Политика

Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России

08 января 2018, 22:24  •  192 • Политика

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России ничем не грозит, ситуация находится под контролем. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США в порт Одесса для России не представляет. Ситуация контролируется, любые случайности исключены", - сказал Клинцевич.

Вместе с тем, по его словам, эсминец является раздражающим фактором. "Все делается для того, чтобы вывести Россию из себя. Совершенно вызывающе выглядит цель визита - укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО", - отметил Клинцевич.

По его словам, украинский режим рассматривает визит американского корабля как очередное проявление солидарности с его курсом. "Но зачем все это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Carney DDG64 прибыл в порт Одессы, где пробудет до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США назвало целью визита корабля "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно- морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

В июле 2017 года Carney DDG64 уже был в Одессе. Он принимал участие в украинско-американских военно-морских учениях Sea Breeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

192
Источник
Похожие новости
08 января 2018, 17:54
Миф о "советской оккупации" взорвёт Украину
08 января 2018, 22:24
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
08 января 2018, 06:09
Симоньян считает, что версия "вмешательства РФ" в выборы в США может быть опровергнута

08 января 2018, 02:54
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
09 января 2018, 03:39
Вернувшиеся из украинского ада
07 января 2018, 20:24
Клинцевич: идея считать период нахождения Украины в СССР оккупацией лишена здравого смысла
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 января 2018, 01:54
«Агония властей»: в России ответили на заявления МИД Украины о «билете в один конец»
04 января 2018, 16:09
Инфляция прогнозов: что ждёт экономику Украины в 2018 году
07 января 2018, 01:32
Порошенко, традиция, короли
06 января 2018, 23:24
«Не спрячутся даже новейшие самолёты»: как Россия совершенствует радиолокационную разведку
04 января 2018, 19:39
Русскую авиабазу в Сирии обстреляла "замирённая" группировка исламистов
07 января 2018, 15:39
«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
03 января 2018, 01:24
Без методов СССР пенсий скоро не станет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.