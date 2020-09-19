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Клинцевич покинул пост сенатора
19 сентября 2020, 19:55 • 26 • Политика
Франц Клинцевич покинул пост сенатора от Смоленской области, на его место назначена Нина Куликовских. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщается на сайте администрации региона.
«Указом Губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от Администрации Смоленской области», — сказано в сообщении.
Назначение осуществляется в соответствии со ст. 4 ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По статье 7 этого же закона полномочия Франца Клинцевича прекращаются.
Указ вступает в силу с момента подписания.
Франц Клинцевич был депутатом Государственной Думы с 1999 по 2015 год, после этого он был назначен сенатором от Смоленской области. Также Клинцевич является членом Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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