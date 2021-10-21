Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
Главная / Политика

Клинцевич оценил вероятность войны России и НАТО

21 октября 2021, 19:45  •  54 • Политика
Бывший член Совета Федерации, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил вероятность войны России и НАТО в связи с разработкой нового плана альянса по сдерживанию Москвы.
По его словам, попытки НАТО запугать Россию не случайны. Западный военный блок очень переживает из-за того, что русские обходят его по современному вооружению. Именно поэтому натовцы вновь заговорили о "сдерживании" России, хотя та не давала никаких поводов для опасений.
Впрочем, Клинцевич уверен, что реального вооружённого противостояния всё равно не будет. А все эти разговоры - всего лишь часть информационного противостояния.
Никакого нападения, естественно, не будет. Но, раз у России есть оружие и авторитет, для альянса держать её в негативной повестке - задача №1, и они её выполняют,
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Ранее сообщалось, что НАТО в ближайшие дни планирует утвердить новый план по "сдерживанию России". Один из высокопоставленных аналитиков альянса признался, что поводом для пересмотра стратегии стал технологический рывок России в области вооружения. Речь, в частности, идёт о роботизированных комплексах и гиперзвуковом оружии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





54
Источник
Похожие новости
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу
21 октября 2021, 13:55
Баранец объяснил, чем страшна украинская армия: "Вчера по мобильнику разговаривал с Мао Цзэдуном"
21 октября 2021, 02:15
Экс-президент Украины Кравчук продемонстрировал недоверие к родной медицине
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщик...
21 октября 2021, 09:15
"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
21 октября 2021, 04:35
Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по...
21 октября 2021, 13:55
Баранец объяснил, чем страшна украинская армия: "Вчера по мобильнику разговарива...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
16 октября 2021, 20:10
Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
21 октября 2021, 04:35
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
17 октября 2021, 14:50
Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.