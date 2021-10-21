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Клинцевич оценил вероятность войны России и НАТО
21 октября 2021, 19:45 • 54 • Политика
Бывший член Совета Федерации, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил вероятность войны России и НАТО в связи с разработкой нового плана альянса по сдерживанию Москвы.
По его словам, попытки НАТО запугать Россию не случайны. Западный военный блок очень переживает из-за того, что русские обходят его по современному вооружению. Именно поэтому натовцы вновь заговорили о "сдерживании" России, хотя та не давала никаких поводов для опасений.
Впрочем, Клинцевич уверен, что реального вооружённого противостояния всё равно не будет. А все эти разговоры - всего лишь часть информационного противостояния.
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Ранее сообщалось, что НАТО в ближайшие дни планирует утвердить новый план по "сдерживанию России". Один из высокопоставленных аналитиков альянса признался, что поводом для пересмотра стратегии стал технологический рывок России в области вооружения. Речь, в частности, идёт о роботизированных комплексах и гиперзвуковом оружии.
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