Бывший член Совета Федерации, руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил вероятность войны России и НАТО в связи с разработкой нового плана альянса по сдерживанию Москвы.

По его словам, попытки НАТО запугать Россию не случайны. Западный военный блок очень переживает из-за того, что русские обходят его по современному вооружению. Именно поэтому натовцы вновь заговорили о "сдерживании" России, хотя та не давала никаких поводов для опасений.

Впрочем, Клинцевич уверен, что реального вооружённого противостояния всё равно не будет. А все эти разговоры - всего лишь часть информационного противостояния.

Никакого нападения, естественно, не будет. Но, раз у России есть оружие и авторитет, для альянса держать её в негативной повестке - задача №1, и они её выполняют,

- пояснил эксперт "Народным новостям".

Ранее сообщалось, что НАТО в ближайшие дни планирует утвердить новый план по "сдерживанию России". Один из высокопоставленных аналитиков альянса признался, что поводом для пересмотра стратегии стал технологический рывок России в области вооружения. Речь, в частности, идёт о роботизированных комплексах и гиперзвуковом оружии.